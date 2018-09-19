"Почему я за Тарасенко? Потому что я - за Приморье!"

Журналист из Уссурийска поделился своим мнением о события, происходящих в Приморье

Как журналист, я всегда должен оставаться максимально объективным и беспристрастным. Но, в то же самое время я, как и вы, уважаемые приморцы, являюсь избирателем. И я просто обязан был прийти на несогласованный митинг, состоявшийся 17 сентября 2018 года у порога здания Администрации Приморского Края, в силу своих профессиональных обязанностей, чтобы понять, в том числе, чем же все-таки будет аппелировать к своим сторонникам проигравший выборную гонку кандидат в губернаторы от коммунистической партии Андрей Ищенко.

Само собой разумеется, я не претендую на истину в последней инстанции. Тем не менее, я поделюсь своим личным мнением по поводу того, что же сейчас происходит в крае, в связи с последними событиями. Кстати, надо отдать должное представителям наших правоохранительных органов, которые, несмотря на неоднократные крики и провокации некоторых радикально настроенных сторонников господина Ищенко, не обращали на них внимания и смогли обеспечить порядок на митинге, эхо от которого прокатилось до самой столицы России. Я был свидетелем выступления Андрея Сергеевича и в очередной раз убедился в том, что я поступил верно, когда не отдал за него свой голос. Вот уж действительно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Когда я видел то тут, то там реющие флаги коммунистической партии, я искренне не понимал и не понимаю, почему люди до сих пор так и не осознали, что коммунизм это прошлое от которого сегодня, пускай и постепенно, отказываются даже консервативные китайцы. Коммунизм - это не шаг назад, это сто шагов назад. Мир изменился. Разве не очевидно, что Россия как страна, занимающая более тридцати процентов Евразии, может иметь только гибридный социальный строй?! Ей одинаково вредны и коммунизм и либерализм в чистом виде, в чем мы все с вами уже успели убедиться на своем опыте. Кстати, социализм возможен не только при коммунизме. Посмотрите на современную Европу. У них в этом смысле есть, чему поучиться.

Итак, о наболевшем. Господин Ищенко взывал к своим сторонникам и делал громкие заявления о фальсификациях на выборах. Остановлюсь на этом подробнее. Мы все знаем, что для победившей стороны выборы всегда - честные, а для проигравшей всегда - нечестные. Равно, как для человека, который уже утолил жажду стакан всегда наполовину полон, а для жаждущего всегда - наполовину пуст. И кому мне верить?

Я считаю, что от фальсификаций на выборах может спасти только так называемый публичный блокчейн, который может проанализировать любой желающий избиратель, желающий отследить судьбу своего голоса. Иных способов удостовериться в том, что твой голос официально ушел твоему кандидату – нет. И пока блокчейн не будет массово введен в систему выборов, будут окна возможностей для фальсификаций не только у партии власти, в чем, по моему мнению, безосновательно и преждевременно обвиняют сторонников Андрея Тарасенко коммунисты, но и у оппозиции, которая, тоже, к слову, далеко не всегда играет честно. И в этом смысле абсолютно необъективно идеализировать нашу оппозицию лишь только потому, что она оппозиция, и демонизировать нашу власть, лишь только потому, что она власть, что очень модно ныне. Выборы это всегда столкновение тех, кто хочет удержать власть и тех, кто хочет ее получить, часто любой ценой, и хранить здравомыслие здесь самый верный выбор. Человеческий фактор должен быть максимально возможно нивелирован во всех уровнях электоральных процессов страны, чтобы наше волеизъявление было невозможно опровергнуть и отменить. И тогда победа сильнейшего не будет подвергаться сомнению даже категорически не согласных с этой победой избирателей. Вот за что должна стоять системная и несистемная оппозиция, а не за то, чтобы травить власть в социальных-медиа в своих политических интересах, иногда по поводу, а часто и без него.

А пока мы имеем то, что имеем.

К слову, приведу подобный, но, конечно же, гораздо более масштабный пример выборов с минимальным отрывом, который произошел огромный резонанс в США, когда Дональд Трамп победил Хиллари Клинтон. Но там был свой ньюанс. Как и у нас, у них тоже до последнего не было ясно, кто же все-таки победил. Бокалами с шампанским гремели в обоих штабах, как и в нашем случае, еще до объявления итоговых результатов голосования. Это жизнь. Такое бывает. Ты говоришь «гоп», до того, как перепрыгнул. С кем не бывает. Все мы люди, все мы человеки. Но на следующее утро после драки становится ясно, кто есть кто. Пересчет голосов, состоявшийся позже ни к чему не привел. Трамп взял плюсом на 74 голоса больше «выборщиков», хотя за него проголосовало на 2 миллиона меньше избирателей, чем за Хиллари. Вдумайтесь только в эти цифры! И ничего. Страна развивается и идет вперед. Он национализирует свою экономику и возвращает ее из Китая, которому на откуп отдали ее демократы. Создает рабочие места и т.д. Все хорошо. По крайней мере – пока что.

Да, перевес у Трампа был небольшой, всего лишь голоса выборщиков, и что? Ему нужно было отказаться от президентского кресла из-за массовых беспорядков, которые устроила радикально настроенная оппозиция? Нет, конечно. Победителей – не судят. Таков закон. И у них и у нас, в последний момент все решила категория «неопределившихся» избирателей, которые (в нашем случае) во время второго тура проснулись и сделали свой выбор, потому что решили, что они не хотят реванша коммунистов в своем крае. Где угодно, но только не у нас!

Приморью не нужен "красный" губернатор, как неоднократно высказывался публично сам о себе господин Ищенко. Приморью нужен ответственный губернатор, коим и является Андрей Владимирович Тарасенко. Человек не один год возглавлял Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» с сетью филиалов по всей стране, а это в некотором смысле государство в государстве. И оставил он вверенное ему ведомство в гораздо более лучшем состоянии, нежели принял. Но я не стану пересказывать его весьма солидный бэкграунд. Как говорится – «гугл в помощь»!

С другой стороны, есть ли у меня вопросы к власти? Безусловно, есть. И мы регулярно обсуждаем их на самых разных уровнях. И само собой разумеется, я, как журналист и общественник, указываю на существующие неэффективности в ее работе, которые нужно и должно устранить. Но гораздо больше вопросов у меня к оппозиции!

Почему оппозиции хватает только на митинговую активность? Ведь в большинстве своем ее представители как те пресловутые студенты, которые, как известно от сессии до сессии живут весело, а потом "вдруг" и совсем «неожиданно» у них наступает экзамен, а в нашем случае - выборы. И они в очередной раз, вдруг воспрянув ото сна, судорожно пытаются перехватить повестку у действующей и в большинстве случаев действующей разумно власти. Почему представители оппозиционного блока так дезорганизованы в промежутке между электоральными циклами? Почему они не занимаются в составе своей политической силы реализацией социально - значимых проектов и считают, что служить людям возможно только получив заветный мандат? Но ведь это же не главное, правда Андрей Сергеевич?

Как общественник я скажу, что мандат лишь подтверждение того, что ты безальтернативен для большинства тех, кому ты и так уже служишь. Вот в чем вся соль института временно исполняющих обязанности. Но для этого нужно генерировать конкретные решения и проекты, которые отвечают интересам граждан и государства в целом. И в большинстве случаев на этом не заработаешь политических очков, все равно окажешься «плохим», если не будешь заниматься оголтелым популизмом и просто будешь работать, не поднимая головы, как это делал весь год Андрей Тарасенко.

Господин Ищенко, если Вы хотите получить голоса демократического большинства, начните с малого! Ведь верный в малом, верен и во многом, а неверный в малом во многом не верен! Есть, к примеру, в Приморском крае полузаброшенный поселок с громким названием - Новая Москва. Это небольшое село в Шкотовском районе, которое входит в Центральненское сельское поселение. Так сделайте Новую Москву действительно новой и потратьте свои силы и время не на митинги, речевки, кричалки и трансляции, а на созидание. Приведите хотя бы одно село в порядок, а потом замахивайтесь на край! Не можете победить действующую власть? Хотите провести реставрацию социализма? Значит, торгуйтесь с существующей ныне властью и попытайтесь построить социализм, обещанный Вами, или его гибридную форму, хотя бы в отдельно взятом селе. Уверен, что у Вас хватит сил. И я уверен, что это станет гораздо более полезным занятием, чем сначала публично объявлять голодовки, а потом отменять их или обивать пороги АПК каждый день с шести вечера и неизвестно до какого времени вместе со своими сторонниками. Попытайтесь вдохновить нас избирателей своим управленческим опытом и успехом, потому что Ваши лозунги уже не оказывают на них влияния. Страна идёт дальше и люди сегодня больше не верят в обещания. Я искренне хотел бы увидеть и понять для себя, каков же Ваш управленческий масштаб, который, как известно - величина измеримая. И измеряется он только реальными делами, а не словами. Но пока, к сожалению, я не вижу ничего стоящего моего внимания.

Итак. Расклад таков: у действующей власти есть весьма опытный человек, который был уполномочен президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, в соответствии со всеми процедурами, временно исполняющий обязанности губернатора, есть реальные ресурсы и политическая воля для созидания Приморья, которые она использует на благо края. И это не оценочная окраска. Это факт. У оппозиции, в свою очередь, есть лозунги, программы и «красный» кандидат в губернаторы.

И за кого же я, как человек, руководствующийся строгим прагматизмом должен голосовать? Конечно же - за Тарасенко. Пока оппозиция объединяется вокруг очередного имени и фамилии и не объединяется вокруг реальных больших и малых дел, а также социально-значимых проектов, я просто не могу позволить себе голосовать за нее. Я не могу позволить себе совершить такую грубую ошибку.

Я искренне верю в то, что оппозиция важна и нужна, но в России уличный протест, к сожалению, практически всегда маргинализируется. Оппозиция, конечно же, должна быть, но, по моему мнению, она должна быть другой. Она должна созидать, а не разрушать. Она должна подавать пример власти, и быть неформальным моральным лидером, а также же она должна осуществлять гражданский контроль. Но второе без первого в большинстве случаев абсолютно неэффективно.

С любовью к родному краю и уважением ко всем приморцам, Максим ПРОКУДИН, славный город Уссурийск.