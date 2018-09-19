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Юрий Трутнев: Мы не будем заставлять людей жить на Дальнем Востоке

19 Сентября 2018, 13:30 | Приморье

В последний день четвёртого ВЭФ заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ провёл пресс-конференцию, посвящённую итогам завершающегося форума. Во время общения с полпредом представители приморской прессы подняли вопрос уровня жизни дальневосточников, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Мы не будем заставлять вас оставаться на Дальнем Востоке. Уровень жизни мы можем повысить только вместе, в одностороннем порядке это невозможно. Не существует никаких рецептов счастья - ни здесь, ни в Москве. Вот, люди приезжают в Москву, кажется, что и работу найти всегда можно, и вообще всё хорошо должно быть. Только когда они считают, что остаётся с зарплаты после вычета стоимости жилья, их выражение лица резко меняется. Поэтому давайте развивать Дальний Восток вместе», - сказал Трутнев.

По его словам, ни для одной территории в России не сделано столько, сколько на Дальнем Востоке. Ежегодно принимается полтора десятка федеральных законов, создающих лучшие условия для ведения бизнеса.

«Не бывает так, что было плохо, а потом резко стало лучше. Раньше на ВЭФ мы говорили только об экономике, а в этом году уже обсуждаем условия жизни. Для того, чтобы тут жить, нужно просто любить. Я здесь уже пять лет, конечно, я люблю свой родной город, но и Дальний Восток полюбил», - подытожил Трутнев.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Трутнев  вэф 



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