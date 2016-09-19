Коммунисты обошли ЛДПР на выборах в Заксобрание Приморья

После обработки 80% протоколов с избирательных участков на выборах депутатов Законодательного Собрания Приморья изменилась расстановка победителей. На второе место вместо ЛДПР вышла КПРФ, однако разрыв между партиями не превышает 0,1 %. Кроме того, в ЗС Приморья проходят «Справедливая Россия» и «Российская партия пенсионеров за справедливость», сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Лидирует на выборах в ЗС ПК по-прежнему «Единая Россия» (38,3%). Результат КПРФ на данный момент составляет 21,33%, у ЛДПР – 21,22%. Эсеры набирают 7,08%, а «пенсионеры» 5,48%. Итоговая явка на выборах краевых депутатов составила 36,34%.

Что касается выборов по одномандатным округам, то на данный момент, как уточнили в Крайизбиркоме, ни одна окружная комиссия еще не подвела окончательные итоги голосования. В частности, еще не отчиталось значительное количество участков во Владивостоке, Уссурийске и Находке. По предварительным данным, кандидаты «ЕР» побеждают как минимум в 13 одномандатных округах из 20, коммунисты – в четырех, представители ЛДПР – в одном. Еще два округа остались за самовыдвиженцами.

Более точные итоги выборов в краевой парламент, как ожидается, будут подведены к 16.00 понедельника, 19 сентября. А 21 сентября Избирательная комиссия Приморского края рассчитывает утвердить окончательные результаты голосования и определить количество мандатов, которые достанутся той или иной партии.

Александр САЛКОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.