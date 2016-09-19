Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Коммунисты, похоже, вновь возьмут "серебро"
ЦИК сообщает, что после обработки трети протоколов КПРФ опередила ЛДПР и заняла второе место на выборах в Госдуму. Разрыв составляет меньше 0,1 п.п. После начала оглашения предварительных результатов ЛДПР держалась на втором месте, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
После подсчета 33,8% голосов КПРФ вырвалась вперед в гонке за второе место на выборах в Госдуму. Партия Зюганова опередила конкурентов на 0,02 п.п., свидетельствуют данные ЦИКа. КПРФ получает 14,47%, а ЛДПР — 14,45%.
С начала оглашения предварительных результатов выборов второе место занимала ЛДПР.
«Единая Россия» укрепляет свое лидерство, набирая 52,48% голосов. Четвертое место у «Справедливой России», партия преодолевает 5%-й барьер с 6,28% голосов.
Что касается Приморья, то предварительные итоги стали известны уже в 4 часа утра 19 сентября. Общая явка избирателей Приморья 18 сентября составила ориентировочно 39 процентов. Напомню, что на территории Приморья зарегистрировано 1 миллион 460 тысяч избирателей млн избирателей. Самая низкая явка зафиксирована во Владивостоке.
На выборах по партийным спискам в Государственную Думу свыше 39 процентов голосов получила партия «Единая Россия». ЛДПР — 20,35%, КПРФ — 18,11%, Справедливая Россия — 4,56%. Коммунисты России — 3,78%, партия Родина — 1,84%,Партия пенсионеров. За справедливость — 3,64%. Партия зелёных — 0,43%. ПАРНАС — 0,67%. Партия РОСТа — 1,25%. Партия Яблоко — 1,68%. Патриоты России — 0,39% Гражданская сила — 0,18%
По одномандатным округам по выборам в Госдуму убедительную победу с большим отрывом от соперников одержали представители Единой России — Сергей Сопчук (43,04%), Владимир Новиков (38,29%) и Виктория Николаева (38,80%).
Что же касается выборов в Законодательное собрание Приморского края, то здесь итоги таковы — Единая Россия — 38,81%, ЛДПР — 21,29%,КПРФ — 20,95%,Справедливая Россия — 6,64% и Партия Пенсионеров.За справедливость — 5,04%. Остальные партии набирают менее 5%.
Это — данные по итогам обработки 248 тысяч 565 избирательных бюллетеней. Уточнённые данные сегодня,19 сентября, озвучат на брифинге избирательной комиссии Приморского края в 11 часов утра.
Фото Владимира КОБЗАРЯ.
Новости тематики
- "Партия Дела" обошла "партию власти" на муниципальных выборах в Приморье
- "Наши" Фетисов и Серова станут новыми депутатами Госдумы РФ
- "Единая Россия" улучшила результат на выборах в парламент Приморья
- Коммунисты обошли ЛДПР на выборах в Заксобрание Приморья
- Коммунисты, похоже, вновь возьмут "серебро"
- "Единая Россия" с трудом преодолела 50%, а ЛДПР пока обгоняет коммунистов
- К подтопленцам в Приморье везут еду, медикаменты и избирательные урны
- Выборы в Приморье чуть не накрылись водой
- Два кандидата в депутаты выбыли из списка ЕР за "действия, дискредитирующие партию"
- Коммунисты не смогли отправить "пенсионеров" на пенсию
Новости раздела
- В кресле спикера Заксобрания Приморского края может оказаться генерал
- "Партия Дела" обошла "партию власти" на муниципальных выборах в Приморье
- Депутаты Думы Владивостока переезжают в Заксобрание
- "Наши" Фетисов и Серова станут новыми депутатами Госдумы РФ
- "Единая Россия" улучшила результат на выборах в парламент Приморья
- Коммунисты обошли ЛДПР на выборах в Заксобрание Приморья
- Коммунисты, похоже, вновь возьмут "серебро"
- "Единая Россия" с трудом преодолела 50%, а ЛДПР пока обгоняет коммунистов
- Явка на выборах в Приморье "идет по графику" 2011 года
- Центризбирком оставил Приморье без роста
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стоимость рубля оценили на год вперед
- Во Владивостоке ЖК "Чайка" хочет приземлиться у морга
- В Приморье выявлено крупное хищение бюджетных средств
- Стало известно, сколько в Северной Корее сайтов
- Остров зоной не испортишь
- Хабаровский привет владивостокским "Хаяттам"
- "Дальневосточный гектар" оказался с липой
- Врачи запретили мыть детей каждый день
- Россия на грани введения валютного налога
- В России запретили продавать наборные новогодние подарки
At first I was hesitant to learn how to trade, but when I found Superior Trading System I got interested to it. They have the best teachers which made me successful in my trades. If you want to experience or achieve good trades like mine, Google Superior Trading System.