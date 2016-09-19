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Коммунисты, похоже, вновь возьмут "серебро"

19 Сентября 2016, 09:59 | Приморье

ЦИК сообщает, что после обработки трети протоколов КПРФ опередила ЛДПР и заняла второе место на выборах в Госдуму. Разрыв составляет меньше 0,1 п.п. После начала оглашения предварительных результатов ЛДПР держалась на втором месте, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

После подсчета 33,8% голосов КПРФ вырвалась вперед в гонке за второе место на выборах в Госдуму. Партия Зюганова опередила конкурентов на 0,02 п.п., свидетельствуют данные ЦИКа. КПРФ получает 14,47%, а ЛДПР — 14,45%.

С начала оглашения предварительных результатов выборов второе место занимала ЛДПР.

«Единая Россия» укрепляет свое лидерство, набирая 52,48% голосов. Четвертое место у «Справедливой России», партия преодолевает 5%-й барьер с 6,28% голосов.

Что касается Приморья, то предварительные итоги стали известны уже в 4 часа утра 19 сентября. Общая явка избирателей Приморья 18 сентября составила ориентировочно 39 процентов. Напомню, что на территории Приморья зарегистрировано 1 миллион 460 тысяч избирателей млн избирателей. Самая низкая явка зафиксирована во Владивостоке.

На выборах по партийным спискам в Государственную Думу свыше 39 процентов голосов получила партия «Единая Россия». ЛДПР — 20,35%, КПРФ — 18,11%, Справедливая Россия — 4,56%. Коммунисты России — 3,78%, партия Родина — 1,84%,Партия пенсионеров. За справедливость — 3,64%. Партия зелёных — 0,43%. ПАРНАС — 0,67%. Партия РОСТа — 1,25%. Партия Яблоко — 1,68%. Патриоты России — 0,39% Гражданская сила — 0,18%

По одномандатным округам по выборам в Госдуму убедительную победу с большим отрывом от соперников одержали представители Единой России — Сергей Сопчук (43,04%), Владимир Новиков (38,29%) и Виктория Николаева (38,80%).

Что же касается выборов в Законодательное собрание Приморского края, то здесь итоги таковы — Единая Россия — 38,81%, ЛДПР — 21,29%,КПРФ — 20,95%,Справедливая Россия — 6,64% и Партия Пенсионеров.За справедливость — 5,04%. Остальные партии набирают менее 5%.

Это — данные по итогам обработки 248 тысяч 565 избирательных бюллетеней. Уточнённые данные сегодня,19 сентября, озвучат на брифинге избирательной комиссии Приморского края в 11 часов утра.

Фото Владимира КОБЗАРЯ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: выборы  ЛДПР  Справедливая Россия  Путин  президент  КПРФ  единая россия  госдума  медведев 



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