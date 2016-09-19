"Единая Россия" с трудом преодолела 50%, а ЛДПР пока обгоняет коммунистов

По результатам подсчета 21,19% голосов, «Единой России» удалось набрать более 50% голосов. Таким образом единороссы претендуют на конституционное большинство в Госдуме. Экзитполы отдавали правящей партии не более 49%, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Единая Россия» набирает 50,32% голосов избирателей по итогам обработки 21,19% голосов, свидетельствуют данные ЦИКа. После подсчета 14,6% голосов единороссы получали 46,67%. Получив более 50%, «Единая Россия» займет минимум 112 мест в парламенте.

Кроме того, после обработки 22,16% протоколов единороссы лидируют в 188 одномандатных округах из 211. Таким образом правящая партия претендует на конституционное большинство.

По предварительным данным ЦИКа, КПРФ сокращает отставание от занимающей второе место ЛДПР. У них 15,1 и 15,5% соответственно. Преодолеть 5%-й барьер удается и «Справедливой России», у нее, по предварительным данным, 6,38%.

Данные экзитполов ВЦИОМа и ФОМа, оглашенные ранее, отдавали единороссам 44,5 и 48,7% голосов соответственно. Треть опрошенных ВЦИОМ отказались рассказывать о том, за кого они проголосовали. После оглашения первых предварительных результатов ЦИКом с победой «Единую Россию» поздравили премьер-министр Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин.

Скорее всего, результаты партий будут колебаться до утра, прогнозирует руководитель близкого к Кремлю фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. Итоговый результат действительно может отличаться от данных экзитполов, в первую очередь, это связано с «технологически объяснимым» сдвигом выборки опросов в пользу городов - социологи меньше опрашивают жителей сел, а там рейтинг «Единой России» или КПРФ может быть выше, поясняет эксперт.

Тем временем стало известно, что явка на выборах депутатов Законодательного собрания Приморского края по последним данным составляет 32,3%. Явка избирателей на выборах в Государственную думу - 32,52%. Это предварительные данные.

Фото Владимира КОБЗАРЯ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.