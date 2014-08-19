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Миклушевский будет отстаивать сохранение особого статуса острова Русского

19 Августа 2014, 17:15 | Приморье

Владимир Миклушевский не согласен с предложением Минэкономразвития о закрытии туристско-рекреационной особой экономической зоны на острове Русский во Владивостоке. По словам пресс-секретаря главы Приморья Сергея Нехаева, Владимир Миклушевский намерен отстаивать сохранение особого статуса острова Русский на уровне Правительства России.

Ранее Премьер страны Дмитрий Медведев акцентировал внимание Министерства, что предложение федерального ведомства о закрытии части туристско-рекреационных территорий должно быть взвешенным и согласованным.

«Давайте все взвесим, будем ориентироваться на результат. Если по тем или иным причинам нужно что-то подкорректировать, я готов это сделать. Но с другой стороны, надо, чтобы один инструмент заработал, прежде чем закрывать какие-либо другие», — сказал премьер.

Глава Приморья Владимир Миклушевский также категорически не согласен с таким предложением федерального ведомства и намерен отстаивать создание ОЭЗ на острове Русский.

Как подчеркнул пресс-секретарь главы региона Сергей Нехаев, Владимир Владимирович считает, что данный проект исключительно важен для экономики региона.

«Глава приморья считает, что на острове Русский сегодня есть все условия для того, чтобы территория стала новой точкой роста экономики региона. И власти Приморья не поддерживают позицию Минэкономразвития «исключить» этот амбициозный экономический проект. Тем более это решение было принято без учета мнения региональных властей, что является недопустимым», - озвучил пресс-секретарь позицию главы региона по данному вопросу.

Сергей Нехаев также отметил, что реализация этого проекта сегодня затягивается из-за отсутствия земли.

«Главная трудность – наличие земли. До сих пор военные земли на острове Русский не вовлечены в гражданский оборот. А значит, Администрация Приморья не может в полной мере заниматься поиском инвесторов, разрабатывать концепцию ОЭЗ, готовить вариант планировки территории», - акцентировал он.

По словам директора департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края Алексея Старичкова, особая экономическая зона туристско-рекреационного типа на острове Русский сегодня вызывает определённый интерес в российских и иностранных деловых кругах.

Напомним, в понедельник, 18 августа, премьер Дмитрий Медведев подписал решение о создании во Владивостоке еще одной особой экономической зоны производственного типа.

«Я подписал на прошлой неделе решение о создании на территории Владивостока особой экономической зоны промышленно-производственного типа. По понятным причинам, это для нас остается одним из способов развития Дальнего Востока и естественно правительственным приоритетом», - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Ссылки по теме:

Остров Русский может лишится туристско-рекреационной зоны по вине Минобороны

Газета "Золотой Рог", Владивосток,  ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: Русский  особая зона  туризм  остров русский  сэз 



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