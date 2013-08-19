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Губернатор Приморского края "исправил" светофор на Русском, провоцирующий пробки
Глава региона заявил, что теперь светофор, установленный возле главного въезда на территорию кампуса ДВФУ, будет работать в режиме желтого мигания в выходные дни до сентября.
Основной поток автомобилей на Русском острове приходится именно на выходные дни, когда горожане едут к пляжам, тогда как пешеходов возле университета в это время наоборот, крайнее мало. При этом работающий в обычном режиме светофор провоцирует транспортную пробку.
Особенно остро проблема встала в дни проведения «Лета на Русском» - мероприятия праздника посетили более 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Чтобы жители и гости города и впредь могли более оперативно добираться до пляжей и мест проведения массовых мероприятий, и было принято решение оптимизировать работу светофора.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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