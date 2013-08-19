Губернатор Приморского края "исправил" светофор на Русском, провоцирующий пробки

Глава региона заявил, что теперь светофор, установленный возле главного въезда на территорию кампуса ДВФУ, будет работать в режиме желтого мигания в выходные дни до сентября.

Основной поток автомобилей на Русском острове приходится именно на выходные дни, когда горожане едут к пляжам, тогда как пешеходов возле университета в это время наоборот, крайнее мало. При этом работающий в обычном режиме светофор провоцирует транспортную пробку.

Особенно остро проблема встала в дни проведения «Лета на Русском» - мероприятия праздника посетили более 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Чтобы жители и гости города и впредь могли более оперативно добираться до пляжей и мест проведения массовых мероприятий, и было принято решение оптимизировать работу светофора.

ZRPRESS.ru, Владивосток.