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"Затопить" Приморье деньгами предложил депутат Госдумы
19 Августа 2013, 11:03 | Приморье
"Деньги, которые хотят потратить на совершенно ненужный нам ЧМ, пустить на восстановление Приморья", — написал депутат Госдумы в своем Twitter.
Депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Тетекин считает, что России надо отказываться от ЧМ по футболу 2018 года.
Ранее сообщалось, что ущерб от наводнения на Дальнем Востоке превысил 3 млрд руб.
Как известно, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России — в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. На него только в течение 2013-2015 годов будет выделено около 5 млрд руб, пишет ИА "Росбалт".
Автор: ИА "Росбалт"
Теги: наводнение госдума ЧМ по футболу
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Точно! Понятно, что футбол и Россия - суть разные вещи.