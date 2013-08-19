"Затопить" Приморье деньгами предложил депутат Госдумы

"Деньги, которые хотят потратить на совершенно ненужный нам ЧМ, пустить на восстановление Приморья", — написал депутат Госдумы в своем Twitter.



Депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Тетекин считает, что России надо отказываться от ЧМ по футболу 2018 года.



Ранее сообщалось, что ущерб от наводнения на Дальнем Востоке превысил 3 млрд руб.



Как известно, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России — в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. На него только в течение 2013-2015 годов будет выделено около 5 млрд руб, пишет ИА "Росбалт".

