www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.77 р. 100 JPY: 58.28 р.
EUR: 74.79 р. 10 CNY: 94.49 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Назначен главный федеральный инспектор по Приморскому краю

19 Августа 2011, 15:35 | Приморье

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев своим распоряжением назначил главного федерального инспектора по Приморскому краю.

Им стал Николай Шилин, ранее занимавший должность начальника УФСБ России по Тихоокеанскому флоту.

Николай Николаевич Шилин родился 16 мая 1954 года в с.Ильинское Волоколамского района Московской области. В 1976 году окончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище, а в 1978 Новосибирский институт КГБ СССР. С 1978 года находился на службе в органах государственной безопасности. Во время службы прошел обучение на факультете национальной безопасности Академии Генерального Штаба. Награжден орденами Почета и «За военные заслуги». Имеет благодарность Президента Российской Федерации.

Автор: Пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в ДФО
Теги:



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru