Назначен главный федеральный инспектор по Приморскому краю

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев своим распоряжением назначил главного федерального инспектора по Приморскому краю.

Им стал Николай Шилин, ранее занимавший должность начальника УФСБ России по Тихоокеанскому флоту.

Николай Николаевич Шилин родился 16 мая 1954 года в с.Ильинское Волоколамского района Московской области. В 1976 году окончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище, а в 1978 Новосибирский институт КГБ СССР. С 1978 года находился на службе в органах государственной безопасности. Во время службы прошел обучение на факультете национальной безопасности Академии Генерального Штаба. Награжден орденами Почета и «За военные заслуги». Имеет благодарность Президента Российской Федерации.