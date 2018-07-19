Глава Приморья: Будем искать нефть в крае

Врио губернатора края Андрей ТАРАСЕНКО начал свой вояж по краю с Кавалеровского района. Он встретился с мэром района Сергеем ГАВРИКОВЫМ, с депутатами , предпринимателями и населением, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Для начала он выполнил приятную миссию: вручил памятные знаки «80 лет со дня образования Приморского края» достойным жителям кавалеровского района. Памятных знаков удостоены Александр АРТЮХ, Елена ПОЧКУНОВА, Валерий КОЧНОВ, балетмейстеры Ольга БОЧАРОВА и Наталья ЛОШМАНОВА, Ольга САРТАКОВА, Олег СОРОКОВЫХ, воспитатель детского сада Ольга МАСЛО, заведующая картинной галереей Раиса МАРУСОВА и заведующая детским садом Зинаида НЕУГОДОВА, православный священник отец ВИКТОР, руководитель духового оркестра Юрий МОРОЗОВ, руководитель клуба художников «Творчество» Сергей ЧУРСИН, военный комиссар Андрей ТКАДЛЕЦ, краевед Владимир ХОХЛОВ, председатель координационного совета ассоциации «Северное Приморье» Виктор КОСЕНКО и заведующая отделением хирургии кавалеровской ЦРБ Людмила ШАТЫРКИНА. В честь предстоящего юбилея Тарасенко вручил медали ДК с. Богополь и структурному подразделению «Приморские северные электрические сети краевого филиала АО «ДРСК».

На встрече с предпринимателями и депутатами глава края обсудил перспективы развития производства в районе, заметив, что запуску рудников может способствовать строительство металлургического завода в крае. «Наша задача - чтобы бизнес развивался, чтобы налоги вовремя платил. Мы стараемся предпринимателям помогать, все препоны снимать. Я здесь, чтобы услышать, какая еще помощь нужна», - заявил Андрей Тарасенко.

Далее обсудили вопрос северной надбавки к зарплате, стоимости кадастровых работ, работы малых и средних предприятий. Предприниматели попросили создать такие условия для бизнеса, при которых лес будет оставаться для переработки в тех районах, где он был спилен, а не направляться в другие МО. Они считают, что это поможет не только обеспечить местные пилорамы работой, но и разгрузить дороги от лесовозов. «Создание таких условий для малого и среднего бизнеса можно обеспечить в рамках лесной биржи, которая скоро начнет работать в крае по моему поручению»,- подчеркнул Тарасенко.

Кстати, местным сырьем готов воспользоваться южнокорейский инвестор, который ставит в Кавалерово завод по производству палочек для еды, создавая 100 рабочих мест. Глава края велел помочь предпринимателю.

Обсудили также вопросы строительства пожарного депо в с. Зеркальном, поддержки промышленных предприятий, участия района в проекте «Формирование комфортной городской среды», обеспечения питанием школьников. Тарасенко отметил, что сегодня по его поручению вице-губернатор Валентин ДУБИНИН прорабатывает возможность поставок в учреждения образования продуктов приморского производства по фиксированным ценам, сообщает пресс-служба администрации края.

В ходе обсуждения развития образования стало известно, что несколько школ района смогут получить современное интерактивное оборудование. Всего в течение этого года на конкурсной основе новое оборудование получат 90 школ края. В комплекте - мобильный компьютерный класс, интерактивная доска, устройство для раздачи вай фай, пять планшетов.

Андрей Тарасенко заявил, что сейчас готовится стратегия социально-экономического развития края, которая должна учесть специфику каждой территории. Согласно майскому указу президента страны, Приморский край должен дать предложения по проектам, приоритетным для финансирования из федерального бюджета. И призвал активнее участвовать в их подготовке.

Кавалеровцы на встрече задавали много вопросов про пенсии, отопительный сезон, про газ и нефть, аптеки и дорожные знаки. Ледовая арена в Кавалерово будет спроектирована в ближайшее время, заверил и.о.губернатора. Жители п. Горнореченского выразили согласие на изменение статуса поселка на сельское поселение. Оформление документов, как сказал глава региона, уже началось.

Обеспечение дровами - важная тема для северных территорий , где льготные категории граждан приобретая дрова у частников без платежных документов не могут получить компенсацию своих расходов. Тарасенко уже разбирался с вопросом про дрова в свой прошлый приезд в район. Дрова появились. Дальше будет определена площадка под дрова, до 1 августа будет определен механизм. Другой актуальный для района вопрос - о геологоразведке.

«Появление горнорудного производства позитивно отразится на экономике и качестве жизни людей, - подчеркнул глава края.- Но сначала надо понять, есть ли потребность в олове, определить рынок сбыта. Мы нашли возможность строительства плавильного завода - производства, где будет перерабатываться металл, на него есть крупный потребитель - завод «Звезда». Ему нужен широкий прокат - 4,5 м. Сейчас его везут морем из КНР, Кореи, цена огромная. Соответственно появится необходимость добычи железной, оловянной, вольфрамовой руды».

Еще один вопрос - газификация края. В 2019-2020 г. начнется проектирование, решается, кто будет оснащать и потреблять газ. Но чтобы выйти из трубы высокого давления, нужно обеспечить загрузку минимум 10%. Котельные, если перейдут на газ, будут потреблять только 0,5%, значит, нужно мощное производство - потребитель газа.

Прозвучал вопрос о разбитых мостах. Тарасенко ответил, что 458 мостов в крае требуют ремонта после тайфуна «Лайонрок». Мосты помаленьку строятся. Как только установится погода, их начнут делать и в Кавалерово. Мосты будут сделаны. Этого ждут не только кавалеровцы, но и приезжающие сюда туристы. Мостовой переход на дороге к бухте Зеркальной после тайфуна признан аварийным. Принято решение построить новый мост, эти работы выполнены на 75% - возведены опоры, уложены плиты, осталось сделать покрытие, барьерное ограждение и подходы к мосту. Люди попросили на туристический сезон подлатать старую конструкцию. Тарасенко обещал.

Андрей Тарасенко также подчеркнул, что по итогам прошлого отопительного сезона дал команду «Примтеплоэнерго» оказывать помощь в продувке батарей в школах и детских садах, чтобы дети учились в тепле. Вопрос отопления волнует и жителей пос. Хрустальном, который почему-то отапливается по температурному режиму 75.57, (температура на выходе из котельной и на входе в дома), хотя положено 95.70. «Когда вы приезжали в феврале, спасибо, дали кому-то взбучку, и мы ожили, а потом опять стало холодно»,- пожаловались хрустальненцы. Они попросили главу региона взять вопрос с отоплением под личный контроль.

Среди прочих вопросов были очистка русел рек после тайфуна, помощь больнице в приобретении оборудования, исполнение постановления правительства об отмене платы за капитальный ремонт жилья людям старше 80 лет, о новом здании для кавалеровской детской библиотеки, поступление концертного оборудования в учреждения культуры, ремонт тротуаров, замена отслуживших свой срок матрасов в больнице, установка знаков на краевой трассе Осиновка - Рудная пристань, где дорогу переходит крупный рогатый скот, инвентаризация брошенных квартир в удаленных поселках, проблемы охвата детей дополнительным образованием (в район скоро приедет современный мобильный кванториум), нехватка медицинских кадров.

По поводу кадров в больнице лидер региона сообщил, что 1525 специалистов-медиков не хватает в крае. «Мы закрепили за кавалеровской больницей квоту, по которой два специалиста будут приезжать в район каждый год.

Обнадеживающие ответы получили кавалеровцы и на другие вопросы. Так, глава региона обещал разобраться с вопросом по оплате капремонта, с заменой матрасов в больнице, поможет с переселением детской библиотеки. Он дал поручение вице-губернатору Александру КОСТЕНКО по установке дорожных знаков в пос. Горнореченсом в срок 10 дней, поручил мэру района решить вопрос с открытием аптеки в п. Фабричном.

Самые наболевшие вопросы - рост цен на топливо и повышение пенсионного возраста. Численность населения в крае - 1,7 млн человек. Из них 600 тысяч - пенсионеры. «Мы заинтересованы в повышении уровня жизни пенсионеров,- заявил лидер региона.- Может, стоит чуть больше поработать, чтобы заслужить более высокий уровень пенсии? Немного подождать, зная, что у родителей будет пенсия более достойная. Согласно пенсионной реформе, каждый пенсионер в течение года каждый месяц будет получать прибавку в 1 тыс. руб. А это 12 тыс. в год! Что касается регионов Крайнего севера и приравненных к ним местностей, то новый закон сохраняет прежний порядок: северяне будут выходить на пенсию на 5 лет раньше».

Вопрос из зала о росте цен на все: «Никаких пенсий не хватит. Мы удаленный район». «Да, - ответил глава региона, - мы не можем сдерживать рост цен на топливо, ведь в крае нет своего нефтеперерабатывающего завода. Нам нужна альтернатива. Поэтому будем строить свои электростанции, свой НПЗ, будем искать нефть в крае».

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.