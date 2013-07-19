Владимир Миклушевский: Землю под строительство в первую очередь получат те, кто много лет живет в Приморье

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 19 июля, принял участие в расширенном выездном заседании рабочей группы по разработке проекта закона «О бесплатном предоставлении земли под жилищное строительство в Приморском крае».

Глава региона отметил, что законопроект «О земле» уже принят краевыми депутатами в первом чтении, но его доработка продолжается.

«У нас есть время до сентября, чтобы внести все необходимые корректировки. Уверен, опираясь на общественное мнение, депутаты смогут доработать внесенный мною законопроект», - заявил Владимир Миклушевский.

Он также сообщил, что интернет-пользователи по-прежнему могут оставить свои предложения и замечания в его личном блоге.

«Я призываю всех подключиться. Все предложения, которые поступят в мой блог, я передам краевым парламентариям», - добавил он.

Законопроект «О бесплатном предоставлении земли в Приморском крае» поддержали больше 73 процентов владивостокцев. Такие данные предоставил Губернатору оргкомитет «Народной экспертизы». На сегодняшний день волонтеры опросили около более 100 тысяч человек. 46 процентов респондентов готовы приступить к строительству прямо сейчас.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что процедура выдачи земли под жилищное строительство должна быть максимально прозрачной, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«В первую очередь земельные участки получат жители Приморья, которые живут здесь уже много лет», - отметил он.

ZRPRESS.ru, Владивосток.