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Владимир Миклушевский: Землю под строительство в первую очередь получат те, кто много лет живет в Приморье

19 Июля 2013, 16:21 | Приморье

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 19 июля, принял участие в расширенном выездном заседании рабочей группы по разработке проекта закона «О бесплатном предоставлении земли под жилищное строительство в Приморском крае».

Глава региона отметил, что законопроект «О земле» уже принят краевыми депутатами в первом чтении, но его доработка продолжается.

«У нас есть время до сентября, чтобы внести все необходимые корректировки. Уверен, опираясь на общественное мнение, депутаты смогут доработать внесенный мною законопроект», - заявил Владимир Миклушевский.

Он также сообщил, что интернет-пользователи по-прежнему могут оставить свои предложения и замечания в его личном блоге. 

«Я призываю всех подключиться. Все предложения, которые поступят в мой блог, я передам краевым парламентариям», - добавил он.

Законопроект «О бесплатном предоставлении земли в Приморском крае» поддержали больше 73 процентов владивостокцев. Такие данные предоставил Губернатору оргкомитет «Народной экспертизы». На сегодняшний день волонтеры опросили около более 100 тысяч человек. 46 процентов респондентов готовы приступить к строительству прямо сейчас.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что процедура выдачи земли под жилищное строительство должна быть максимально прозрачной, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«В первую очередь земельные участки получат жители Приморья, которые живут здесь уже много лет», - отметил он. 

ZRPRESS.ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: Владимир Миклушевский  недвижимость  строительство 



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Комментарии

  • Псевдоним16:57, 19.07.2013#

    Владимир Миклушевский: Землю под строительство в первую очередь получат те, кто много лет живет в Приморье. - много лет живуь в наших краях - это граждане "союзных" республик, ну а потом уж граждане славянской наружности по вдвойне-тройне завышенной цене!

  • Nim17:40, 21.07.2013#

    Значит землю в первую очередь получит коренное население - они уже тыщу лет тута живут. Никто не в курсе как найти родственников Дерсу Узала?. .

  • Псевдоним19:39, 22.07.2013#

    Как то мы даже не заметили как стали чужими на этой земле. Чья она, сейчас, интересно?

  • степа20:06, 22.07.2013#

    Еще немного и можно будет не заметить что и квартира полученная от СССР тоже окажется не нашей. А вот кому ВСЕ это принадлежит, живут не в России.

  • Нео14:57, 23.07.2013#

    Нет инициатива то хорошая например в первую очередь те кто живет здесь в третьем втором поколении т. е. либо дедушки еще жили либо родители. . . только как всегда всех обманут ничего не дадут. . .

  • Псевдоним18:18, 03.08.2013#

    Хотелось бы узнать почему такое ограничение в возрасте? А что делать тем у кого вообще нет жилья ? Я одна воспитываю сына у меня вообще нет жилья , я уже много лет живу во Владивостоке и снимаю квартиру. Хотела брать жилье в ипотеку но выплачивать по 25-30 тысяч ежемесячно и воспитывать сына нет возможности. Может быть включить в список всех нуждающихся ?

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