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Владимир Миклушевский: Землю под строительство в первую очередь получат те, кто много лет живет в Приморье
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 19 июля, принял участие в расширенном выездном заседании рабочей группы по разработке проекта закона «О бесплатном предоставлении земли под жилищное строительство в Приморском крае».
Глава региона отметил, что законопроект «О земле» уже принят краевыми депутатами в первом чтении, но его доработка продолжается.
«У нас есть время до сентября, чтобы внести все необходимые корректировки. Уверен, опираясь на общественное мнение, депутаты смогут доработать внесенный мною законопроект», - заявил Владимир Миклушевский.
Он также сообщил, что интернет-пользователи по-прежнему могут оставить свои предложения и замечания в его личном блоге.
«Я призываю всех подключиться. Все предложения, которые поступят в мой блог, я передам краевым парламентариям», - добавил он.
Законопроект «О бесплатном предоставлении земли в Приморском крае» поддержали больше 73 процентов владивостокцев. Такие данные предоставил Губернатору оргкомитет «Народной экспертизы». На сегодняшний день волонтеры опросили около более 100 тысяч человек. 46 процентов респондентов готовы приступить к строительству прямо сейчас.
Владимир Миклушевский подчеркнул, что процедура выдачи земли под жилищное строительство должна быть максимально прозрачной, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«В первую очередь земельные участки получат жители Приморья, которые живут здесь уже много лет», - отметил он.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним18:18, 03.08.2013#
Хотелось бы узнать почему такое ограничение в возрасте? А что делать тем у кого вообще нет жилья ? Я одна воспитываю сына у меня вообще нет жилья , я уже много лет живу во Владивостоке и снимаю квартиру. Хотела брать жилье в ипотеку но выплачивать по 25-30 тысяч ежемесячно и воспитывать сына нет возможности. Может быть включить в список всех нуждающихся ?
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Владимир Миклушевский: Землю под строительство в первую очередь получат те, кто много лет живет в Приморье. - много лет живуь в наших краях - это граждане "союзных" республик, ну а потом уж граждане славянской наружности по вдвойне-тройне завышенной цене!