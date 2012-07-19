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У Приморского края нет стратегии по развитию жилищного строительства

19 Июля 2012, 21:43 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 18 июля, ZRPRESS. Вице-губернатор Приморского края Владимир Балан провел совещание по вопросу ввода жилья в Приморье. В нем приняли участие руководители профильных департаментов, заместитель руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора, представители администрации Владивостока, строительных организаций.

Как доложил Владимиру Балану заместитель директора департамента градостроительства края Игорь Сологуб, за первые полугоде в крае введено в эксплуатацию около 172 тысяч кв. м жилья, что составляет 105,6% к 2011 году. 75,5 тысяч кв. м – в многоэтажном жилье.

Наиболее активно дома строятся во Владивостоке, Находке, Артеме и Уссурийске. В общей сложности до конца года планируется ввести в эксплуатацию 490 тысяч квадратных метров жилья.

Как сообщили во время совещания, строительную деятельность на территории края осуществляют более 200 предприятий. Наиболее крупные проекты реализует Фонд содействия развитию жилищного строительства, Фонд ведет строительство нового микрорайона в бухте Патрокл, а также района в поселке Трудовое, где будет построено около 1 млн кв. м жилья.

Владимир Балан подчеркнул, что увеличение темпов строительства жилья – одна из приоритетных задач, поставленная губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским.

По словам вице-губернатора, для развития строительной отрасли краю необходимо изучить потребности рынка, строить новые предприятия, модернизировать оборудование, большое внимание уделять подготовке специалистов строительной отрасли, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Приморью нужна стратегия по развитию жилищного строительства. Мы должны создать максимально комфортные условия для возведения жилья на территории края. В дальнейшем мы сможем увеличить темпы строительства, активно осваивать земли, в том числе федеральные», - отметил вице-губернатор.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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