Губернатор Кожемяко стал еще и начальником штаба

Основные направления работы по улучшению инвестклимата в Приморье обозначил губернатор края Олег КОЖЕМЯКО на заседании Оргштаба по внедрению лучших практик Национального рейтинга

Олег Кожемяко отметил, что значительный рост Приморского края в Национальном рейтинге, вторая динамика по стране, отмеченная Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ, - это результат эффективного межведомственного взаимодействия.

«Это совместная работа на всех уровнях - федеральном, краевом, муниципальном. Когда она ведется слаженно и направлена на достижение результатов, то дает свои плоды», - подчеркнул губернатор края.

Вместе с тем глава региона отметил, что темпы роста необходимо наращивать, поскольку Президент поставил дальневосточным субъектам задачу к 2020 году войти в ТОП-30 Нацрейтинга. Губернатор назвал основные направления дальнейшей работы исходя из показателей, по которым Приморье получило неудовлетворительную оценку, - совершенствование процедур постановки земли на кадастровый учет, выдачи разрешения на строительство, снижение административного давления на бизнес и ряд других.

«Наша задача – сделать ведение бизнеса в Приморье комфортным и привлекательным. Мы сегодня собрались, чтобы разобраться, где мы, относительно страны и себя вчерашних. Проанализировать итоги годичной деятельности. Понять, как работать дальше, используя опыт и лучшие практики лидеров», - заявил Олег Кожемяко.

Напомним, результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации традиционно презентовали на полях Петербургского международного экономического форума. В этом году Приморский край улучшил свои позиции, поднявшись с 76 на 55 место.

На результат повлияли сохранение уже на протяжении трех лет лидерства по эффективности процедур регистрации предприятий, сокращение времени регистрации права собственности. На 30 дней в регионе сократилось время получения разрешения на строительство и подключение к электроэнергии. Также предприниматели положительно оценили работу Инвестсовета и Инвестагентства в Приморье.