Трансформеры

Администрация Приморского края обновляется пока только изнутри

В пятницу, 14 июня, губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО провел ряд кадровых назначений в администрации края. Перестановки стали самыми масштабными с момента победы Кожемяко на выборах главы региона и фактически дали старт преобразованию администрации Приморского края в правительство. Одновременно с назначениями произошло и перераспределение полномочий между вице-губернаторами региона.

Первый вице-губернатор Приморья Вера ЩЕРБИНА теперь курирует вопросы финансов, реализации государственных программ и внутреннего финансового контроля, проектного управления, земельных и имущественных отношений, международного сотрудничества. Ранее за часть этих направлений отвечал вице-губернатор Константин БОГДАНЕНКО, в полномочиях которого теперь остались вопросы экономики и развития предпринимательства, государственного заказа и туризма.

Функционал вице-губернатора и руководителя аппарата администрации Приморского края Антона ВОЛОШКО почти не изменился. Он по-прежнему занимается вопросами взаимодействия с Законодательным Собранием, Избирательной комиссией и органами местного самоуправления, а также курирует сферы внутренней и информационной политики, правового обеспечения, профилактики коррупционных и иных правонарушений, государственной гражданской службы и кадров, бюджетного учета, молодежной политики, архивного дела, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности.

Работающий в администрации Приморья с начала 2000-х годов вице-губернатор Александр КОСТЕНКО, помимо вопросов лесного, сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли, теперь отвечает за транспорт и дорожное хозяйство, а также за промышленность.

За врио вице-губернатора Михаилом ПЕТРОВЫМ сохранились вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства. Врио вице-губернатора Елена ПАРХОМЕНКО отвечает за ЖКХ и топливно-энергетический комплекс, государственный жилищный надзор, тарифообразование. Кроме того, ей в ведение передан департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды, ранее закрепленный за Александром Костенко. Врио вице-губернатора Олег МЕЛЬНИКОВ курирует вопросы записи актов гражданского состояния, гражданской обороны и защиты населения от ЧС, защиты гостайны, мобилизационной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи. Вопросами взаимодействия с федеральными органами госвласти занимается Алексей НАЗДРАТЕНКО, утвержденный в должности вице-губернатора.

Несколько новых заместителей главы региона одновременно будут руководить профильным департаментом. По мнению наблюдателей, само появление должности «вице-губернатор - руководитель департамента» свидетельствует о фактическом начале преобразования администрации Приморья в правительство. Так, Виктор ФИСЕНКО в ранге замглавы региона будет руководить департаментом здравоохранения, а также курировать департамент физической культуры и спорта. Вице-губернатор Наталья БОНДАРЕНКО станет директором департамента образования и науки; ей будут подотчетны также вопросы научно-технических и инновационных программ и проектов, культуры и охраны объектов культурного наследия. А новый директор департамента информатизации и телекоммуникаций Сергей МАКСИМЧУК в ранге вице-губернатора будет заниматься вопросами социальной сферы. Кстати, отправной точкой для июньских кадровых изменений стала отставка вице-губернатора по социальным вопросам Ирины МЕДВЕДЕВОЙ, которая перешла на должность Уполномоченного по правам ребенка в Приморском крае. В должности заместителя главы региона известная общественница продержалась менее полугода.

Напомним, что ранее Олег Кожемяко неоднократно заявлял о планах преобразования администрации Приморья в правительство. Планируется, что новая структура начнет функционировать с января 2020 года, однако необходимые юридические процедуры предстоит выполнить уже в ближайшие месяцы. Основным кандидатом на пост главы будущего правительства Приморья, по словам Кожемяко, является первый вице-губернатор региона Вера Щербина, ранее работавшая в аналогичной должности в Сахалинской области.

Александр САЛКОВ, фото Евгении ПРИЙМАК.