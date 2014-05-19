Александр Галушка: "Приморский нефтехимический кластер – в числе проектов, создающих другую экономику Дальнего Востока"

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в интервью телеканалу Россия-24 заявил, что проект создания нефтехимического кластера в Приморье создаст другую экономику Дальнего Востока.

Александр Галушка перечислил наиболее значимые проекты.

«ВНХК, газохимия, переработка ресурсов, целый ряд ГОКов. Вот они, пожалуй, формируют каркас проектов, которые дают наибольшую массу добавленной стоимости, налогов и частных инвестиций на Дальнем Востоке», - подчеркнул министр.

Напомним, проект ВНХК включает в себя строительство производственных мощностей предприятия в Партизанском районе, а также объекты инфраструктуры. Данный проект один из двух в Приморье вошел в обновленную программу развития Дальнего Востока.

По мнению Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, регион должен ориентироваться на современные высокотехнологичные производства. Кроме того, нужно развивать условия для комфортной жизни приморцев.

«Наша первоочередная задача - обеспечить высокотехнологичными рабочими местами, прежде всего, приморцев. Для них будут созданы рабочие места при реализации проектов Восточной нефтехимической компании, судоверфи. Речь идет о десятках тысяч человек», - отметил Владимир Миклушевский.

ZRPRESS.RU, Владивосток.