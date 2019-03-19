Трутнев недоволен погранпереходами в Приморье

Полпред президента недоволен неустроенностью и низкой пропускной способностью пунктов пропуска

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ на совещании во Владивостоке во вновь поднял тему неудовлетворительной работы погранпереходов в Китай.

«Отдельно хотел бы выделить неустроенность и низкую пропускную способность пограничных пунктов пропуска», - сказал г-н Трутнев во вторник ходе совещания о планируемых объемах производства и экспорта продукции аграрно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке.

По данным газеты «Золотой Рог», реконструкцией погранпереходов между Россией и Китаем в Приморье во втором полугодии текущего года займутся либо Федеральная таможенная служба (ФТС), либо Министерство транспорта РФ.

Ранее строительством и реконструкцией пунктов пропуска занималась именно таможня, но было принято решение в создании нового подразделения - Росграница. В настоящее время Росграница ликвидирована и полномочия по реконструкции пунктов пропуска переданы в Минтранс.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.