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Трутнев недоволен погранпереходами в Приморье
Полпред президента недоволен неустроенностью и низкой пропускной способностью пунктов пропуска
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ на совещании во Владивостоке во вновь поднял тему неудовлетворительной работы погранпереходов в Китай.
«Отдельно хотел бы выделить неустроенность и низкую пропускную способность пограничных пунктов пропуска», - сказал г-н Трутнев во вторник ходе совещания о планируемых объемах производства и экспорта продукции аграрно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке.
По данным газеты «Золотой Рог», реконструкцией погранпереходов между Россией и Китаем в Приморье во втором полугодии текущего года займутся либо Федеральная таможенная служба (ФТС), либо Министерство транспорта РФ.
Ранее строительством и реконструкцией пунктов пропуска занималась именно таможня, но было принято решение в создании нового подразделения - Росграница. В настоящее время Росграница ликвидирована и полномочия по реконструкции пунктов пропуска переданы в Минтранс.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Китай улыбнулся прищурив глаза. За 25 лет через приморский край через эти автопереходы где туалеты на улице Россия вывезла столько бабла что можно было выстроить новую экономику с нуля. Что собственно Китай и сделал. . . . Закрыть надо все эти переходы кроме Двух в Пограничном и Хасанском р-не с запретом ввоза всех товаров народного потребления. Все производить в своей стране. !!!!