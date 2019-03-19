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Трутнев недоволен погранпереходами в Приморье

19 Марта 2019, 14:12 | Приморье

Полпред президента недоволен неустроенностью и низкой пропускной способностью пунктов пропуска

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ на совещании во Владивостоке во вновь поднял тему неудовлетворительной работы погранпереходов в Китай.

«Отдельно хотел бы выделить неустроенность и низкую пропускную способность пограничных пунктов пропуска», - сказал г-н Трутнев во вторник ходе совещания о планируемых объемах производства и экспорта продукции аграрно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке.

По данным газеты «Золотой Рог», реконструкцией погранпереходов между Россией и Китаем в Приморье во втором полугодии текущего года займутся либо Федеральная таможенная служба (ФТС), либо Министерство транспорта РФ.

Ранее строительством и реконструкцией пунктов пропуска занималась именно таможня, но было принято решение в создании нового подразделения - Росграница. В настоящее время Росграница ликвидирована и полномочия по реконструкции пунктов пропуска переданы в Минтранс.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: граница  таможня  модернизация  китай  Юрий Трутнев 



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Комментарии

  • Псевдоним15:51, 19.03.2019#

    Китай улыбнулся прищурив глаза. За 25 лет через приморский край через эти автопереходы где туалеты на улице Россия вывезла столько бабла что можно было выстроить новую экономику с нуля. Что собственно Китай и сделал. . . . Закрыть надо все эти переходы кроме Двух в Пограничном и Хасанском р-не с запретом ввоза всех товаров народного потребления. Все производить в своей стране. !!!!

  • Евгений16:21, 19.03.2019#

    На чем и что ты собрался производить в этой стране, где работают только оборонные заводы, и насосы качающие деньги олигархам, все остальное на импорте держится, своего почти ничего нет.

  • Псевдоним16:37, 19.03.2019#

    Забыл сказать что сначала всех расстрелять кто был у власти 20 последних лет. А потом умыть руки и начать все производить самим.

  • Псевдоним08:36, 20.03.2019#

    "А Вы друзья как не садитесь все в музыканты не годитесь. . . . "

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