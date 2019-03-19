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Унитаз из Большого Камня "смыл" вице-губернатора Приморья

19 Марта 2019, 11:42 | Приморье

Чиновника сделали стрелочником в скандальной истории,
в которой существенная доля вины лежит и на федеральных структурах

Вице-губернатор Приморья Константин МЕЖОНОВ покинул свой пост на фоне визита в край старшего помощника главы Следственного комитета РФ Игоря КОМИССАРОВА, прилетавшего разбираться в деталях скандала с окунанием в унитаз школьного хулигана из Большого Камня.

По официальной версии, чиновник покинул должность по собственному желанию, хотя информация об уходе Межонова появилась только после совещания с участием представителя СКР и губернатора Приморья Олега КОЖЕМЯКО. В среду, 13 марта, «разбор полетов» по итогам резонансного конфликта, о котором стало известно далеко за пределами региона, провели на совещании в «белом доме» с участием Игоря Комиссарова, первых лиц Приморья, мэра Большого Камня Александра АНДРЮХИНА. В ходе разговора губернатор Приморья рекомендовал главе Большого Камня уволить «лиц, допустивших халатность» при возникновении школьного конфликта.

В то же время, источники в «белом доме» утверждают, что решение об уходе было принято Константином Межоновым не спонтанно. Напомним, что пост вице-губернатора Межонов занял осенью 2017 года по предложению и.о. главы региона Андрея ТАРАСЕНКО. Именно его переход из городской в краевую администрацию и последовавшая через несколько дней отставка Игоря ПУШКАРЕВА запустили механизм транзита власти в краевой столице и прекращения противостояния «серого» и «белого» домов. В администрации Андрея Тарасенко, а затем Олега Кожемяко Межонов отвечал за образование, науку и культуру.

На фото: Константина Межонова сделали стрелочником в малоприятной истории, в которой существенная доля вины лежит и на федеральных структурах.

Фото Vladnews.Ru.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: межонов  тарасенко  происшествие  кадры  кожемяко  школа  отставка  приморье 



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