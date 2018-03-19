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Грудинин в Приморье едва не взял четверть всех голосов

19 Марта 2018, 08:03 | Приморье

Предварительные итоги выборов Президента России обнародованы в крае

Явка избирателей в крае превысила 61 процент жителей. Об этом сообщила председатель Избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких, об этом пишет деловая газета «Золотой Рог».

По данным на 04:00 понедельника, 19 марта, в Приморье обработано 95,32 процента протоколов избирательных комиссий на 1 506 избирательных участках, включая стационарные и временные. Всего в голосовании в крае приняли участие более 800 тысяч избирателей.

По предварительным итогам, голоса в Приморье распределились следующим образом: за Сергея Бабурина отдали голоса 6 074 человека, что составляет 0,73%; за Павла Грудинина проголосовали 178 050 человек (21,40%); за Владимира Жириновского – 53 335 человек (7,13%); за Владимира Путина – 543 247 человек (65,31%); за Ксению Собчак – 13 624 человека (1,64%); за Максима Сурайкина – 5 367 человек (0,65%); за Бориса Титова – 6 007 человека (0,72%); за Григория Явлинского – 7 246 человек (0,87%).

Татьяна Гладких также сообщила, что, по состоянию на 04:00 19 марта участие в выборах Президента РФ приняли 61,24 процента избирателей Приморья.

Отметим, в день выборов Президента РФ в Приморье были открыты более 1500 участковых избирательных комиссий во всех муниципалитетах края. Помимо этого, почти 10 тысяч приморцев проголосовали досрочно – это моряки, находящиеся в рейсе в день выборов и жители труднодоступных населенных пунктов Тернейского и Красноармейского районов.

Для обеспечения легитимности и прозрачности выборов на территории большинства избирательных участков были установлены видеокамеры, изображение с которых транслировалось на сайте Нашвыбор2018.рф. Кроме того, в этом году использовались 145 комплексов обработки бюллетеней.

Для наблюдения за ходом голосования впервые был сформирован корпус из 2217 наблюдателей, которые в течение всего дня 18 марта работали на 1332 избирательных участках, включая больницы и следственные изоляторы.

За безопасностью граждан и соблюдением избирательных прав в Единый день голосования на протяжении всего времени следили сотрудники правоохранительных органов.

По мнению врио Губернатора Андрея Тарасенко, выборы в Приморье прошли честно и открыто.

«Теперь важно показать людям, что в крае меняется обстановка. Нам сегодня нужно работать, делать из региона инвестиционно привлекательную территорию, менять отношение к Приморью людей, бизнеса – чтобы все увидели качественные изменения», – подчеркнул глава региона.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: грудинин  КПРФ  избирком  бюллетень  бабурин  выборы  cобчак  явлинский  ЛДПР  Путин  урна  Титов  президент  жириновский 



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