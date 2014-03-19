Кавалеровцы и дальнегорцы солидарны с населением Крыма и города Севастополя

18 марта в 18 часов вечера в Дальнегорске и Кавалерово прошли митинги граждан в поддержку русскоязычного населения Украины и решения крымчан присоединиться к России. В Кавалерово организатором митинга, на котором присутствовали представители всех политических партий и общественных организаций, единороссы и коммунисты, всего человек 400, - стал коммунист, редактор газеты «За матушку Россию!», помощник депутата ГД Сергей ПЛЕВАКО.

На митинге в Кавалерово, состоявшемся на центральной площади поселка, выступили Сергей Плевако, глава района Сергей ЗАЙЦЕВ, священник отец Виктор и другие жители Кавалерово. Они отметили, что в Крыму и Севастополе на состоявшемся 16 марта референдуме за присоединение Крыма к России проголосовало 96% населения. Но в Юго-Восточных областях Украины продолжаются беспорядки и преследование русскоязычных граждан по политическим мотивам. Нынешнее, нелегитимное правительство Украины начинает бренчать оружием. Правительства США и стран Евросоюза бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела суверенной Украины, стремясь втянуть ее в Евросоюз, а затем и в НАТО. Идет политическое давление на Россию в связи с Украиной – нам грозят санкциями и всякими ужасами.

Митингующие дружно поддержали результаты референдума в Крыму и г. Севастополе и решили предложить президенту РФ, Совету Федерации РФ, Госдуме, Конституционному суду РФ, правительству РФ ускорить процедуру по вхождению Республики Крым и города Севастополя в состав РФ, принять эффективные меры защиты русскоязычного населения Украины. От правительства Украины протестанты потребовали прекратить ущемление прав русскоязычного населения Украины и прекратить преследование по политическим мотивам граждан Незалежной.

От правителей США и стран Евросоюза митингующие требуют прекратить вмешательство во внутренние дела Украины и перестать шантажировать Россию штрафными санкциями. Резолюция митинга направлена президенту РФ, членам Совета Федерации РФ, депутатам ГД, членам Конституционного суда РФ, председателю правительства РФ, в посольства США и Украины.

Примерно те же требования - и в резолюции дальнегорцев. Они тоже направили свою резолюцию во все инстанции.

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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