Приморский край не попал в список "сошедших с ума"

В 49 регионах страны с января 2013 года наблюдается рост тарифов на услуги ЖКХ. Рост таков, что вызвал эмоциональную реакцию президента ПУТИНА: «С ума сошли, что ли?»

Приморский край в числе 49 регионов не фигурирует, стало быть, с ума не сошел. Как объявлено администрацией края, максимальный рост тарифов ЖКХ в Приморье составит 6% в течение 2013 года. Можно верить таким заверениям? С этим вопросом корреспондент «ЗР» обратился к заместителю директора Дальневосточного института экономики и развития строительной отрасли и ЖКХ Алексею ГРИШАНУ.

- Мое сугубо личное ощущение таково: вполне может быть, что рост тарифов и будет удержан на уровне 5-6-7%. Но важно знать, от какой цифры будет повышение? От 1,4 тыс. руб. за гигакалорию, как во Владивостоке, или от 2,7–3, как во многих других муниципальных образованиях края?

- Видимо, в каждом МО свой норматив. К тому же есть региональная энергетическая комиссия (РЭК).

- Но ее работа не снимает вопроса, почему так отличаются тарифы на Гкал в разных муниципальных образованиях края? Для пояснения, как формируются эти цифры, кто-то может напомнить, что в некоторых МО электроэнергия, используемая для выработки тепла в котельных, подается от дизель-генераторов. Это означает, что на этой территории цена на электроэнергию, которая нужна для выработки одной Гкал, иная. Но почему в большинстве крупных городов Приморья, где дизель-генераторов нет, тарифы на тепло значительно выше, чем во Владивостоке?

- А у вас есть ответ на этот вопрос?

- Есть ответ. Он неоднозначный.

Первое. Существует ФЗ-210 «Об основах регулирования тарифов…». Он гласит: тарифы должны быть такими, чтобы компенсировать затраты на приобретение материалов, оборудования, зарплату работникам и инвестиции на развитие. Все логично, откровенно, честно. А какая зарплата, у кого и кем установлена? Разница в зарплате между топ-менеджерами организации и линейного персонала какова? Скорее всего, в разы!

Второе – из чего состоит тариф? Из себестоимости, плюс разные начисления, установленные законом, и их никто обойти не может, потому что существует экспертиза их экономического обоснования. Экономисты оценивают, все ли статьи расходов учтены в себестоимости 1 гигакалории, налоги и отчисления и величину этих налогов и отчислений. А вот на мои вопросы, интересует ли экономистов величина энергетических статей в себестоимости, предположим, 2 киловатт-часа на Гкал или 120, 168 кг условного топлива на Гкал или 225 и т.д., - ответ всегда однозначнен: «Нет, - отвечают. – Это не наша сфера».

Методические рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова указывают, что разумно тратить не более 18-20 киловатт-часов на 1 Гкал, выше экономически нецелесообразно. А по официальным данным, в Приморском крае средние затраты оцениваются в 40 киловатт-часов, притом что сплошь и рядом в себестоимость одной Гкал вкладываются 60–80–100 киловатт-часов электроэнергии. Как-то увидел 120 кВт – решил, что это ошибка.

Причины, на мой взгляд, очевидны – длительная работа насосов на подпитку систем из-за утечек воды, из-за неэффективной работы электрооборудования в целом. Вместе с тем часто встречаются данные и о 5 кВтч для выработки одной Гкал тепла!!! Однако все просто: электросчетчик зафиксировал киловатт-часы, а сколько выработано гигакалорий, не знает никто, потому что теплосчетчика нет.

- Из этого можно сделать вывод, что формирование тарифов непрозрачно не только для бытовых потребителей, но и для специалистов тоже.

- Думаю, что для специалистов – прозрачно, на то они и специалисты. Однако это секреты кухни, и выносить их на обсуждение - значит показывать секреты производства. С 1998 года до наших дней в России издано немало документов, определяющих порядок и правила борьбы с потерями и нерациональным использованием топливно-энергетических ресурсов.

Нельзя сказать, что все эти документы не работают. Энергоаудит, например, проводится довольно активно. Вы, наверное, сами видели во Владивостоке плакаты типа «Выдача энергопаспортов». То есть приходи, и мы тебе выдадим. На самом деле энергопаспорт сначала нужно разработать в результате непростой, а иногда и довольно сложной - технически и психологически сложной - работы. Наш институт занимается организацией и проведением энергоуадита. Мы помогаем предприятиям оценить объем и стоимость работ, составить программу энергетического обследования. Однако правила размещения заказов таковы, что в ходе торгов выигрывает тот, кто даст меньшую цену. Представляется, что результаты таких торгов можно предсказать почти на сто процентов – качество работ будет пропорционально их стоимости. И это – в лучшем случае.

- Понятно. Значит, следующий вопрос, почему у нас тарифы, как правило, растут и растут, и порой выше, чем инфляция, задавать смысла нет?

- Почему же, спросите. Мои коллеги еще в годы, когда мэром был Юрий КОПЫЛОВ, констатировали - а тогда школы города оборудовались теплосчетчиками, - что школы стали платить за тепло в среднем в 2,5 раза меньше, по сравнению с периодом когда счетчиков не было. Какой из этого вывод?

- Ни одну теплоснабжающую организацию это не может устроить.

- Совершенно верно. Доход-то хотелось бы сохранить. Вот вам вторая причина роста тарифов, как я предполагаю.

Если хотите, третью причину можно увидеть в ситуации, которая только что разрешилась благодаря вмешательству губернатора в Партизанске. В доме вышел из строя теплосчетчик. И теплоснабжающая организация тут же перешла на расчетную оценку потребления тепла. Притом что сама эта организация вовремя не поменяла счетчик. А почему не поменяла? Мне представляется, ради того, чтобы использовать возможность поднять доходы. И эта схема вовсю используется в Приморском крае. Стоит опоздать с подачей данных за месяц, как ты тут же получаешь счет не по средним данным по водосчетчику, например, а по некоему нормативу, установленному непонятно кем и непонятно по данным какого мониторинга.

- Получается, в ЖКХ-конторах работают особо злые люди?

- Нет, конечно. Все наши системы ЖКХ – электро-, водо-, теплоснабжения – это системы жизнеобеспечения. Следовательно, по определению, в них должны работать грамотные специалисты.

В свое время за функционирование систем жизнеобеспечения отвечало государство. Целью этих систем было обеспечение надежного и качественного теплоснабжения. А сейчас вся эта система функционирует как бизнес, пусть предприниматели не подумают чего плохого. Но у бизнеса другая цель – получение прибыли. За счет кого? За счет потребителей. Таким образом, «потребители», как основная часть системы (нет потребителей, значит, никому не нужны котельные и сети), превращена в источник прибыли.

Поменялись цели функционирования системы, а за ними поменялись и взаимоотношения между основными ее элементами. Эти изменения обусловлены тем, что при подготовке к зиме организация, управляющая системой, не приводит в работоспособное состояние потребителей, например, жилые дома. Потому что они, чаще всего, относятся к другому ведомству.

- Алексей Алексеевич, вот мы с вами и договорились до идеи национализации системы ЖКХ.

- Это далеко не так. Важно понимать, что политика государства в части жизнеобеспечения населения должна сохраняться, если не усиливаться. Сегодня отчетливо прослеживается стремление сделать все элементы системы жизнеобеспечения в стране частными. Полагаю, это неправильный путь.

Ольга ВЛАДИМИРОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.