О зарплатах чиновников языком статистики

Сколько зарабатывают чиновники? Этот вопрос традиционно является одним из самых обсуждаемых. Отбросим слухи и домыслы и обратимся к официальной статистике, предоставленной Приморскстатом.

Начнем с того, что конец 2012 года численность работников органов государственной власти и местного самоуправления составила 22,9 тыс. человек. При этом штаты были укомплектованы на 91,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их численность стала меньше: на 190 человек – в органах государственной власти, на 87 работников – в органах местного самоуправления. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила в 2012 году 41,2 тыс. рублей, что выше среднекраевой в полтора раза и при этом превышает зарплату работников промышленности в 1,6 раза, образования и здравоохранения – в 2 раза.

В федеральных органах власти на конец года было занято 14,7 тыс. человек (71% государственных служащих), в краевых – 3,4 тыс. человек (65,8%). При этом в течение 2012 года они зарабатывали ежемесячно 41,7 и 46,3 тыс. рублей, соответственно.

А вот среднемесячная заработная плата 4,8 тыс. работников местного самоуправления (это 90% муниципальных служащих) составила 35,7 тыс. рублей, причем минимальный показатель зафиксирован в Находкинском городском округе - 20,6 тыс. рублей, а максимальный - 50.9 тыс. рублей – во Владивостокском.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.