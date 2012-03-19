Губернатор подписал распоряжение о формировании новой структуры администрации Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта, ZRPRESS. В соответствии со Статьей 18 Федерального закона от 06.10.99 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Статьей 36 Устава Приморского края губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 19 марта 2012 года принял решение об отставке администрации Приморского края.

Одновременно губернатором подписано распоряжение о формировании новой структуры администрации Приморского края, состоящей из восьми вице-губернаторов Приморского края, в том числе двух первых вице-губернаторов Приморского края.

Структура органов исполнительной власти Приморского края (департаменты, управления) не претерпела изменений, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.