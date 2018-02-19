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Парковки и озеленение станут обязательным требованием для застройщиков во Владивостоке
Городские власти обещают навести порядок и на пляжах
Об этом заявил глава города Виталий Веркеенко во время встречи с коллективом «Восточной верфи». На днях глава Владивостока осмотрел производственные мощности предприятия и пообщался с его сотрудниками, ответив на вопросы о развитии города, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
История Владивостокского судостроительного завода насчитывает более 60 лет. За эти годы предприятием построено более 500 кораблей для Тихоокеанского флота и морских пограничных сил, рыбопромысловых, транспортных и вспомогательных судов для Дальнего Востока. Часть из них поставлена в несколько стран мира.
Сегодня производственные мощности Восточной верфи позволяют строить корабли и суда длинной до 120 метров, шириной до 16 метров, высотой до 25 метров и водоизмещением до 4 тысяч тонн. Предприятие включает корпусный сборочно-сварочный, монтажно-достроечный, электромонтажный, трубомедницкий, деревообрабатывающий и слесарно-механический цеха. На Восточной верфи трудятся более тысячи сотрудников, рассказал главе города генеральный директор ОАО «Восточная верфь» Олег Сиденко.
Виталий Веркеенко осмотрел пограничный сторожевой корабль нового поколения, уже третий по счету, построенный предприятием, а также корпуса еще двух сторожевых кораблей и малых морских танкеров, заложенных на верфи.
«Чувство гордости берет за предприятие, которое в нашем городе создает такие масштабные проекты. Тот факт, что мы умеем делать такие серьезные вещи, не может не радовать, мое уважение к вам от увиденного», – отметил глава города на встрече с коллективом Восточной верфи по итогам знакомства с работой предприятия.
От сотрудников верфи прозвучали вопросы о работе общественного транспорта, модернизации дорожной сети, доступности и чистоте городских пляжей, о строительстве спортивной инфраструктуры, благоустройстве, озеленении и точечной застройке города.
«Нас очень волнует озеленение города, хорошо помним, каким он был, а сейчас застраивается любой «пятачок». Хочется, чтобы в нашем городе были парки, скверы и газоны, ведь украшает город не только архитектура», – обратилась к главе Владивостока сотрудница «Восточной верфи».
«По поводу городских пляжей: будем обустраивать, убирать шлагбаумы, следить за чистотой и ставить дополнительные маршруты общественного транспорта летом, – ответил Виталий Веркеенко. – Уже говорил, что транспортную сферу ждут серьезные изменения к лучшему. По благоустройству: как раз сейчас жители города могут выбрать, какие общественные территории привести в порядок в первую очередь, в рамках программы «Комфортная городская среда». Проголосовать можно будет 18 марта на избирательных участках. Что касается точечной застройки, считаю, что это недопустимо. На днях губернатор края подписал новый генплан Владивостока, скоро будут утверждены новые правила землепользования и застройки. Кроме того, я буду уделять серьезное внимание при начале любого нового строительства в городе выполнению застройщиками требований по озеленению и парковочным местам. Уважая при этом инвестиции предпринимателей, но не допуская отклонений от заданных параметров».
Виталий Веркеенко также отметил, что предприниматели Владивостока, как и в годы становления города, вновь готовы вкладывать в проекты развития, чтобы жизнь в нем стала лучше и комфортнее.
«Например, команда DNS во главе с Дмитрием Алексеевым взялась за реконструкцию Нагорного парка. На конкурс вышло много молодых, талантливых ребят. Коллективы дизайнеров и архитекторов, эксперты из разных отраслей включились в реализацию идеи такого благоустройства, предложили интересные концепции и решения. Такие люди не наблюдают со стороны, а активно участвуют в жизни Владивостока. Надеюсь, что их примеру последуют многие», – добавил глава города.
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