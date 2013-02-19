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Виктор Милуш поздравил приморцев с Днем защитника Отечества!
Дорогие друзья! Я от всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
"23 февраля – праздник настоящих мужчин: тех, кто стоит на страже безопасности нашей Родины и тех, кто упорно трудится изо дня в день ради других людей, тех, кто дарит своим родным и близким уверенность в завтрашнем дне и тех, кто всего себя отдает любимой профессии! Этот день символизирует торжество мужества, силы духа и самоотверженного героизма и принадлежит всем мужчинам – каждому, кто ратным и мирным трудом создает благополучие нашей страны, защищает ее свободу и независимость. Все вместе мы сохраняем традиции России, создаем условия для её дальнейшего развития и укрепления.
В этот славный день примите пожелания крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения. Пусть удача и успех сопровождают вас во всех делах и начинаниях, а в ваших семьях пусть всегда царят любовь и согласие! Мира и уверенности в завтрашнем дне!
В. В. Милуш, генеральный директор ОАО «ДЭК», депутат Законодательного Собрания Приморского края.
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