Виктор Милуш поздравил приморцев с Днем защитника Отечества!

Дорогие друзья! Я от всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

"23 февраля – праздник настоящих мужчин: тех, кто стоит на страже безопасности нашей Родины и тех, кто упорно трудится изо дня в день ради других людей, тех, кто дарит своим родным и близким уверенность в завтрашнем дне и тех, кто всего себя отдает любимой профессии! Этот день символизирует торжество мужества, силы духа и самоотверженного героизма и принадлежит всем мужчинам – каждому, кто ратным и мирным трудом создает благополучие нашей страны, защищает ее свободу и независимость. Все вместе мы сохраняем традиции России, создаем условия для её дальнейшего развития и укрепления.

В этот славный день примите пожелания крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения. Пусть удача и успех сопровождают вас во всех делах и начинаниях, а в ваших семьях пусть всегда царят любовь и согласие! Мира и уверенности в завтрашнем дне!

В. В. Милуш, генеральный директор ОАО «ДЭК», депутат Законодательного Собрания Приморского края.