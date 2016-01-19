Двенадцать человек на кресло главы Находки

Сегодня, 19 января, дума Находкинского городского округа должна была утвердить в должности нового главу города. Конкурс в Находке стал самым массовым с момента перехода на новую модель местного самоуправления: на пост градоначальника претендуют сразу 12 человек. Однако второй этап конкурса и рейтинговое голосование были перенесены, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

11 января конкурсная комиссия во главе с вице-губернатором Приморья Алексеем СУХОВЫМ определила список соискателей должности главы Находкинского городского округа, допустив к участию во втором этапе конкурса всех, кто подал документы, - 12 человек. Желание стать «конкурсным» мэром ожидаемо изъявил руководящий городом с 2004 года Олег Колядин. Среди 11 человек, которые составили ему конкуренцию, заместитель главы администрации НГО Виталий КОЖЕВНИКОВ, депутаты думы НГО Василий СОМОВ и Сергей ЛЕВИН, бывший гендиректор СМНП «Козьмино» Борис МЕЛЬНИКОВ, бывший транспортный прокурор Находки Андрей ГОРЕЛОВ, а также несколько городских предпринимателей. Любопытно, что один из участников конкурса, Олег КУТНЯШЕНКО, в 2009 году уже состязался на выборах мэра с Олегом Колядиным.

Однако назначенное на 14 января заседание конкурсной комиссии, где должно было пройти собеседование со всеми 12 кандидатами на пост главы, не состоялось из-за отсутствия членов комиссии, назначенных губернатором. Поскольку перед вторым этапом конкурса претендентов необходимо заново уведомить о сроке его проведения не менее чем за три дня, заседание думы, где предполагается провести рейтинговое голосование на должность главы НГО, также будет сдвинуто по времени.

Кстати, ожидается, что до конца зимы новые главы будут избраны еще в трех муниципалитетах Приморья.

Так, в Анучинском районе конкурсная комиссия во главе с вице-губернатором Приморья Олегом ЕЖОВЫМ определила в качестве даты проведения первого этапа конкурса пятницу, 22 января. В этот же день первый этап конкурса должен состояться в Кировском районе. В Пожарском районе первый этап конкурса продлится по 30 января, а второй - по 9 февраля.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.