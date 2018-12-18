Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморцы не стали тешить самолюбие Ищенко
При подсчете голосов на прошедших выборах губернатора Приморского края недействительными оказались 27095 бюллетеней. В это количество не включались бюллетени, поданные за снявшегося с выборов 11 декабря кандидата Игоря СТЕПАНЕНКО («Патриоты России»), пишет газета "Золотой Рог".
Но даже если допустить, что все они были испорчены избирателями по призыву несостоявшегося кандидата Андрея ИЩЕНКО, то получается, что уровень популярности «красного губернатора» упал почти в 10 раз по сравнению со вторым туром сентябрьских выборов.
Напомним, что 30 ноября, после того как крайизбирком отказался зарегистрировать Андрея Ищенко кандидатом ввиду недостатка действительных подписей муниципальных депутатов и избирателей, потенциальный «красный губернатор» призвал сторонников прийти на выборы, но испортить бюллетень. Он предложил вписать свою фамилию шестой в избирательном бюллетене, а напротив фамилий остальных поставить любой знак. Однако итоги голосования 16 декабря показали, что приморцы предпочли отдать голос другим, зарегистрированным кандидатам.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Приморцы не стали тешить самолюбие Ищенко
- Выживший
- Дмитрий Медведев и Юрий Трутнев поздравили Олега Кожемяко
- Олег Кожемяко: "Нас ждет большая работа"
- Приморский астролог составил "личностную карту" Олега Кожемяко
- На выборах губернатора Приморья обработана треть бюллетеней
- Олег Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья
- "Очень много фейков"
- Явка на выборах в Приморье бьет рекорды
- Эксперт: Шансы на его победу были равны практически нулю
Новости раздела
- Приморцы не стали тешить самолюбие Ищенко
- Выживший
- Дмитрий Медведев и Юрий Трутнев поздравили Олега Кожемяко
- В Приморье ждут поддержки с Сахалина
- Олег Кожемяко: "Нас ждет большая работа"
- Приморский астролог составил "личностную карту" Олега Кожемяко
- На выборах губернатора Приморья обработана треть бюллетеней
- Олег Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья
- "Очень много фейков"
- Явка на выборах в Приморье бьет рекорды
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Врио губернатора сделал приморцам подарок к Новому году
- От переноса столицы округа может пострадать не только Хабаровск, но и Владивосток
- Владивостоку советуют муниципальные облигации
- Предложение о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток будет формализовано
- Сахалину представили нового главу региона
- Франшиза косит наши ряды
- Главе Приморья предложили поднять минимальные пенсии в крае до 60 тысяч рублей и снизить тарифы ЖКХ в два раза
- Десять тысяч приморцев подключились к мобильной связи "Ростелекома" в 2018 году
- Изобретатели из Приморья разработали уникальные машины
- Огонь игр "Дети Азии" зажгут на Ленских Столбах