Приморцы не стали тешить самолюбие Ищенко

При подсчете голосов на прошедших выборах губернатора Приморского края недействительными оказались 27095 бюллетеней. В это количество не включались бюллетени, поданные за снявшегося с выборов 11 декабря кандидата Игоря СТЕПАНЕНКО («Патриоты России»), пишет газета "Золотой Рог".

Но даже если допустить, что все они были испорчены избирателями по призыву несостоявшегося кандидата Андрея ИЩЕНКО, то получается, что уровень популярности «красного губернатора» упал почти в 10 раз по сравнению со вторым туром сентябрьских выборов.

Напомним, что 30 ноября, после того как крайизбирком отказался зарегистрировать Андрея Ищенко кандидатом ввиду недостатка действительных подписей муниципальных депутатов и избирателей, потенциальный «красный губернатор» призвал сторонников прийти на выборы, но испортить бюллетень. Он предложил вписать свою фамилию шестой в избирательном бюллетене, а напротив фамилий остальных поставить любой знак. Однако итоги голосования 16 декабря показали, что приморцы предпочли отдать голос другим, зарегистрированным кандидатам.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.