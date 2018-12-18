www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.62 р. 100 JPY: 58.75 р.
EUR: 75.38 р. 10 CNY: 96.54 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

Приморцы не стали тешить самолюбие Ищенко

18 Декабря 2018, 10:35 | Приморье

При подсчете голосов на прошедших выборах губернатора Приморского края недействительными оказались 27095 бюллетеней. В это количество не включались бюллетени, поданные за снявшегося с выборов 11 декабря кандидата Игоря СТЕПАНЕНКО («Патриоты России»), пишет газета "Золотой Рог".

Но даже если допустить, что все они были испорчены избирателями по призыву несостоявшегося кандидата Андрея ИЩЕНКО, то получается, что уровень популярности «красного губернатора» упал почти в 10 раз по сравнению со вторым туром сентябрьских выборов.

Напомним, что 30 ноября, после того как крайизбирком отказался зарегистрировать Андрея Ищенко кандидатом ввиду недостатка действительных подписей муниципальных депутатов и избирателей, потенциальный «красный губернатор» призвал сторонников прийти на выборы, но испортить бюллетень. Он предложил вписать свою фамилию шестой в избирательном бюллетене, а напротив фамилий остальных поставить любой знак. Однако итоги голосования 16 декабря показали, что приморцы предпочли отдать голос другим, зарегистрированным кандидатам.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: приморье  ищенко  выборы 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru