Затянувшийся политический сезон на Дальнем Востоке страны завершился. Выборы 2018 года превратились в настоящую мясорубку, пройти сквозь которую у имеющих хоть какое-то отношение к нынешней вертикали власти практически не было шансов…

Волна народного протеста разбилась о берега Приморского края

Самый профессиональный «солдат президента» против самого сильного за 10 лет протеста. Повторные выборы главы Приморья с самого начала были чем-то большим, чем соревнование кандидатов и программ. И рекордная за 20 лет явка избирателей – лучшее тому доказательство.

Победа самовыдвиженца Олега КОЖЕМЯКО с большим трудом, но остановила оппозиционную волну, поднявшуюся 16 сентября в Приморском крае, а затем смывшую лояльных Кремлю глав Хабаровского края, Владимирской области и Хакасии. Итоги выборов 16 декабря показали, что приморцы хотят стабильности и умеют ценить реальную работу по улучшению их жизни.

Приморцы не стали лежать на диване

Всего в голосовании 16 декабря приняли участие 46,35% избирателей – это 680 098 приморцев. Явка стала рекордной не только с момента возвращения прямых губернаторских выборов в 2012 году, а с конца 90-х годов. Впрочем, сравнение с 1995 и 1999 годами также не совсем корректно – тогда выборы губернатора Приморья были совмещены с голосованием за депутатов Государственной Думы.

После обработки протоколов всех участковых избирательных комиссий голоса распределились следующим образом. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей АНДРЕЙЧЕНКО – 171061 голос (25,16%), врио губернатора Приморья Олег Кожемяко – 420730 голосов (61,88%), руководитель краевоого отделения «Партии роста» Алексей ТИМЧЕНКО – 35126 голосов (5,17%), депутат Думы Владивостока Роза ЧЕМЕРИС – 25854 голоса (3,8%). Напомним, что трое соперников Олега Кожемяко были выдвинуты политическими партиями, а будущий победитель выборов-2018 участвовал в них в качестве самовыдвиженца.

Расклад голосов по территориям края также не оказался неожиданным. В Уссурийске, Артеме, Спасске-Дальнем и Чугуевском районе Олег Кожемяко получил более 75% голосов. В традиционно «протестном» Владивостоке врио губернатора удалось взять более 50% голосов. В абсолютных числах – около 86 тысяч голосов – он значительно превзошел результат своего предшественника, Андрея ТАРАСЕНКО, на выборах 16 сентября. Вместе с тем, около 55 тысяч голосов в краевой столице получил Андрей Андрейченко, что может говорить о сохраняющемся высоком уровне протестных настроений среди владивостокцев.

Муниципалитеты, где у Кожемяко меньше 50% голосов - Большой Камень, ЗАТО Фокино, Партизанск, Надеждинский район – сюрприза в данном случае не преподнесли. Они уже демонстрировали более низкий уровень поддержки кандидатов «от власти» на президентских выборах в марте и на губернаторских в сентябре.

В абсолютном выражении Олег Кожемяко уступил по количеству полученных голосов Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ, победившему на выборах главы Приморья 14 сентября 2014 года – 420,7 тысяч голосов у Кожемяко против 466,6 у Миклушевского. Но, во-первых, Миклушевский избирался совсем в других социально-экономических условиях. Во-вторых, в 2014 году на губернаторских выборах широко применялось досрочное голосование – проголосовать заранее тогда смогли десятки тысяч людей, и, как полагают многие, львиная доля этих голосов «ушла» к Миклушевскому. Напомним, что на выборах-2018, в связи с изменившимся законодательством, досрочно проголосовали менее 10 тысяч человек – это судовые экипажи и жители труднодоступных местностей.

Декабрь охладил «горячие головы»

Поскольку итоги сентябрьских выборов губернатора Приморья были отменены из-за массовых нарушений, у многих были опасения насчет того, как пройдет голосование 16 декабря. Однако эти опасения не оправдались. По словам секретаря Избирательной комиссии Приморского края Натальи КАМАЕВОЙ, в крайизбирком жалобы на подвоз и подкуп избирателей не поступали.

- Были обращения граждан, связанные с вопросами о включении в списки избирателей, голосованием вне помещений для голосования, - уточнила Камаева.

- По закону, итоги выборов нельзя подвести, пока не рассмотрены все жалобы. Но в территориальные комиссии ни одной жалобы не поступило. Поэтому итоги были подведены так быстро, - прокомментировал ход подсчета голосов член Центризбиркома РФ Евгений ШЕВЧЕНКО, находившийся во Владивостоке всю прошлую неделю. – Выборы прошли абсолютно легитимно и прозрачно.

- На фоне сентябрьских выборов эта кампания была очень чистой и корректной в плане взаимоотношений кандидатов между собой. Агитация шла в конструктивном русле, без перехода на личности и нарушения этических норм. В кампании был задействован не только традиционный инструментарий, но и новые медиа, социальные сети. Это позволило кандидатам охватить максимальное количество избирателей. И именно с активностью кандидатов и их штабов можно связать увеличившуюся явку, - акцентировал политолог Сергей ГРЕБЕНЮК.

Оценку завершившейся избирательной кампании дали и соперники Олега Кожемяко. Представитель ЛДПР Андрей Андрейченко примерил на себя лавры главного оппозиционного политика края. Он взял тот же процент голосов, что и Андрей ИЩЕНКО в первом туре прошлых выборов, но понятно, что политический вес фаворита кампании в этот раз был куда выше, чем в сентябре.

«Мои земляки! Спасибо за поддержку и доверие! Особое спасибо коммунистам, которые поддержали меня. Сожалею, что ряд коммунистов призвали бойкотировать выборы и портить бюллетени! (это сыграло в пользу власти) Еще раз благодарю всех за поддержку! Продолжаю работать и бороться за Приморцев!», - написал Андрей Андрейченко на своей странице в Facebook в ночь после выборов.

«Цивилизованная политическая культура предполагает умение признавать заслуги оппонента. Поздравляю Олега Кожемяко с избранием губернатором Приморского края, а коллег по предвыборной гонке - с наращиванием определенного политического капитала», - философски отнеслась к итогам декабрьских выборов единственная женщина в списке кандидатов, Роза Чемерис.

«Власть, которая отвечает за всё»

Ожидается, что окончательные итоги повторных выборов губернатора Приморья будут подведены во вторник, 18 декабря. Оставшееся до Нового года время новый глава региона Олег Кожемяко, скорее всего, посвятит формированию управленческого состава администрации Приморского края. Некоторые черты будущей команды Кожемяко обрисовал, комментируя журналистам итоги выборов вечером 16 декабря.

- В команду мы будем брать тех людей, которые умеют слушать и слышать приморцев. Людей, для которых рабочий день должен начинаться с хороших дел для жителей Приморья. И с учетом большого потенциала жителей Приморского края, тех перемен, которые будут существенно влиять на качество жизни, мы шаг за шагом сделаем так, чтобы Приморье снова по праву стало лидером, - подчеркнул Олег Кожемяко.

Досье "Золотого Рога": В понедельник стало известно, что свою должность в Сахалинской области покинула Вера ЩЕРБИНА. До сентября она являлась председателем областного правительства, а после возвращения Олега Кожемяко в Приморье исполняла обязанности главы Сахалина до назначения нового врио – Валерия ЛИМАРЕНКО. О том, что Щербина получит руководящий пост в администрации Приморья, сообщают сразу несколько источников в «белом доме». Добавим, что с 2001 по 2005 годы Вера Щербина уже работа в администрации Приморского края в должности начальника отдела, заместителя руководителя департамента финансов.

- Нас ждет большая работа. Но эта работа – во благо Приморья и его жителей, - подчеркнул Олег Кожемяко. – Это исполнение наказов, пожеланий, искоренение тех проблем, которые были в Приморье в последнее время. Безусловно, мы будем опираться на помощь федерального центра. Очень важно, что Владивосток стал столицей Дальнего Востока – это потребует коренных изменений в облике города.

Приоритеты губернатора Кожемяко, с его слов, – это развитие социальной сферы, ремонт дорог и мостов, благоустройство, «возвращение» судоремонта российских судов на отечественные верфи.

- Все понимают, что нужна стабильность, развитие. Что должна быть нормальная власть, которая думает о людях и которая отвечает за все, что происходит на территории Приморского края, - добавил Кожемяко.

На фото: Победа самовыдвиженца Олега Кожемяко с большим трудом, но остановила оппозиционную волну, накрывшую российские регионы.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



