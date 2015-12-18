Правительство РФ хочет утилизировать подводные лодки без посторонних

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил проанализировать целесообразность участия американцев в утилизации атомных подводных лодок в Большом Камне (Приморский край), сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

- Я обратил внимание, что там утилизируются подводные лодки в рамках известной программы, мы продолжаем брать деньги у американцев. Нужно нам это или нет, насколько это существенные средства? Я бы попросил членов правительства такую работу по экономической части этих соглашений провести, - сказал Дмитрий Медведев в ходе заседания Правительственной комиссии по импортозамещению и Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, прошедшего во Владивостоке.

Вице-премьер Дмитрий РОГОЗИН в ходе пресс-конференции пояснил журналистам суть проблемы:

- Программа утилизации атомных подводных лодок с привлечением в том числе американского финансирования осуществляется в нашей стране с 1991 года. В 2013 году был принят дополнительный протокол, мы решили сузить возможность американских специалистов ходить по нашим оборонным заводам, тем более по таким, которые занимаются ядерными реакторами. Буквально вчера я обратил внимание на то, что в интернете появилось заявление замминистра энергетики США , который высказался за возобновление совместных работ в рамках программы. Программа большая, по ней только атомных подводных лодок было утилизировано 33 штуки. Но это не все американские деньги, большей частью там наши бюджетные средства, - пояснил Дмитрий Рогозин. - Примерно на одну лодку выделяется до $16 млн. Однако это обуславливается хождениями по оборонным цехам, что нам не очень нравится, мы хотим посчитать какой реальный финансовый бонус мы получаем, и какие ущербы наносятся нашей обороноспособности с точки зрения технического контроля за нашим производством. Взвесим, доложим руководству страны, далее будут приняты определенные решения.

Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.