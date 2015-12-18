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Правительство РФ хочет утилизировать подводные лодки без посторонних

18 Декабря 2015, 20:52 | Приморье

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил проанализировать целесообразность участия американцев в утилизации атомных подводных лодок в Большом Камне (Приморский край), сообщает  Деловая газета «Золотой Рог».

- Я обратил внимание, что там утилизируются подводные лодки в рамках известной программы,  мы продолжаем брать деньги у американцев. Нужно нам это или нет, насколько это существенные средства? Я бы попросил членов правительства такую работу по экономической части этих соглашений провести, -  сказал Дмитрий Медведев в ходе заседания Правительственной комиссии по импортозамещению и Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, прошедшего во Владивостоке.

Вице-премьер Дмитрий РОГОЗИН в ходе пресс-конференции пояснил журналистам суть проблемы:

- Программа утилизации атомных подводных лодок с привлечением в том числе американского финансирования  осуществляется в нашей стране с 1991 года. В 2013 году был принят дополнительный протокол, мы решили сузить  возможность американских специалистов ходить по нашим оборонным заводам, тем более по таким, которые  занимаются ядерными реакторами. Буквально  вчера я обратил внимание на то, что в интернете появилось заявление замминистра энергетики США , который высказался за возобновление совместных работ в рамках программы.  Программа большая, по ней только атомных подводных лодок было утилизировано 33 штуки.  Но это не все американские деньги, большей частью там наши бюджетные средства, - пояснил Дмитрий Рогозин. -  Примерно на одну лодку выделяется до $16 млн. Однако это обуславливается  хождениями по оборонным цехам, что нам не очень нравится, мы хотим посчитать какой реальный финансовый бонус мы получаем, и какие ущербы наносятся нашей  обороноспособности с точки зрения технического контроля за нашим производством. Взвесим, доложим руководству страны, далее будут приняты определенные  решения.

Лариса ЛАРИНА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Лариса Ларина
Теги: утилизация  импортозамещение 



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Комментарии

  • Миклушевский 13:56, 20.12.2015#

    Представьте ( просто представьте , ИБО такого никогда бы не случилось в США) , что амеры РАЗВОРОВАЛИ бы все бюджеты и попросили нас ( Диму и Вову и весь россейский народ) разделать свои лодки где -нить в Лос - Анджелесе и приехали бы наши "спецы" контролировать - они бы не только не вынюхивали бы ( что естественно для всякой развитой страны), они бы просто БУХАЛИ бы или сразу попросили политического убежища. Я бы убежал , да хозяйство в Приморье не на кого оставить - ВСЕ РАЗВОРУЮТ.

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