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Судьбу выборов-2016 решают в судах
В связи с отменой досрочных выборов городской думы Спасска-Дальнего на первый план вновь вышли судебные баталии по итогам сентябрьских выборов в думу соседнего Спасского района, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
От решений судов, напомним, во многом зависит список партий-участниц выборов в Законодательное Собрание. На неделе суд первой инстанции принял решение в пользу непарламентских партий, признав итоги голосования по восьми участкам действительными.
Напомним, что оспаривать итоги выборов в Спасском районе некоторые их участники начали практически сразу же после подписания официального протокола. В ноябре районный суд уже принял решение по одному из исков, признав действительными результаты голосования по пяти «спорным» участкам. А в пятницу, 11 декабря, суд первой инстанции отклонил иск прокуратуры Спасского района о признании недействительными результатов еще по восьми участкам. Если оба этих решения устоят в вышестоящем суде, то без сбора подписей на выборы в ЗС ПК выйдут не только парламентские партии, но и «Родина», «Коммунисты России» и «Партия дела».
Тем временем в Спасске-Дальнем, по которому Крайизбирком 3 декабря принял решение по отмене досрочных выборов, некоторые партии не собираются сворачивать агиткампанию - рассчитывая, очевидно, впоследствии «отбить» невыгодные для себя решения в вышестоящей инстанции. Хотя здесь ситуация куда более запутана, чем в районе: 9 декабря Приморский краевой суд признал решение о самороспуске спасской думы законным, но производство по делу о назначении досрочных выборов прекратил в связи с уже принятым решением Крайизбиркома об их отмене. В свою очередь, 8 декабря Крайизбирком принял решение о начале процедуры формирования избирательной комиссии городского округа Спасск-Дальний. Предполагается, что именно она должна будет назначить и организовать новые досрочные выборы муниципальной думы.
Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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