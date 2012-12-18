Во Владивостоке прошло совещание по вопросам организации туристических поездок в новогодние праздники

В Школе гуманитарных наук ДВФУ состоялось совещание по вопросу обеспечения безопасности и усиления межведомственного взаимодействия в организации поездок в период предновогодних и новогодних праздников.

Совещание с участием глав профильных департаментов Приморского края, представителей ДВТУ Росграницы, Дальневосточного таможенного управления Хасанского и Уссурийского таможенных постов, пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, Роспотребнадзора, руководителями турорганизаций Приморского края, работающих в соглашении по безвизовому обмену туристами, и руководителями транспортных компаний, имеющих лицензию на международную перевозку пассажиров, провел первый вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоров.

По словам Сергея Сидорова, профильные службы прилагают все силы, чтобы в период новогодних каникул российские туристы не сталкивались со сложностями при переходе российской границы: «Пропускные способности пунктов ограничены, необходимо учитывать потоки туристов. Какое количество туристов в праздники пройдёт через пункты пропуска, в первую очередь, зависит от представителей туристических компаний. Сотрудники контрольных служб пунктов пропуска готовы работать в эти дни в усиленном режиме», сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

По решению координационного совета, пункт пропуска «Краскино» объявил рабочим днем 3 января. 29, 31 декабря и 3, 4, 5, 8 января продолжительность рабочего дня пункта пропуска увеличена на один час, последний автобус сможет зайти на территорию пункта «Краскино» в 19 часов, 1, 2, 6, 7 января на пункте пропуска «Краскино» – выходные дни. На пунктах пропуска «Пограничный» и «Полтавка» выходным станет 1 января.

Как отметил представитель пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю Андрей Лукашов, вопрос увеличения продолжительности рабочего дня автомобильного пункта пропуска «Краскино» на один час был согласован с китайской стороной. «Для этого было отправлено официальное заявление, по которому наши коллеги из Китая подтвердили возможность увеличения рабочего дня непосредственно в пункте «Краскино»», - подчеркнул он.

Департамент международного сотрудничества и туризма Приморского края настоятельно рекомендует туристическим компаниям при организации туров учитывать увеличение потока туристов. Турфирмам необходимо организовать дежурство в компаниях, чтобы была возможность оперативного реагирования на случай внеплановых ситуаций.

На пунктах пропуска во время новогодних праздников будет организована работа нарядов полиции, Роспотребнадзора и прокуратуры.

Директор департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края Наталья Ступницкая подчеркнула, что администрация Приморского края открыта ко всем предложениям со стороны туристических компаний: «Если туроператоры уже сформировали списки, их можно регистрировать. 4 января департамент международного сотрудничества и туризма будет работать и регистрировать списки с 11:00 до 17:00».

Подводя итоги встречи, первый вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоров подчеркнул, что необходимо сделать всё возможное для комфортного отдыха российских туристов: «Основная цель встречи – информирование туроператоров о пропускной возможности пунктов пропуска, особенно это касается пункта «Краскино», и консолидирование совместных усилий по недопущению конфликтных ситуаций на границе. Важно, чтобы турфирмы между собой договорились о порядке прохождения государственной границы».

По информации департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края, 29 и 31 декабря ожидается увеличение потока российских туристов, которые будут пересекать государственную границу через автомобильные пункты пропуска «Краскино» и «Пограничный». Всем туристам при покупке путевок настоятельно рекомендуется обратить внимание на тип автобуса – регулярный или нерегулярный.

При приобретении путевок на нерегулярные автобусные рейсы туроператор обязан уведомить потенциальных туристов о том, что они должны быть готовы к длительному ожиданию на границе, а также рискуют не осуществить тур вообще, так как прохождение границы дополнительными (нерегулярными) автобусами осуществляется только в возможные промежутки времени между регулярными (рейсовыми) автобусами.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.