Губернатор Приморского края назначил руководителя Агентства по привлечению инвестиций

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел совещание по вопросам создания Агентства по привлечению инвестиций.

Как стало известно в ходе совещания, по решению главы региона, агентство возглавит Андрей Аксенов, ранее занимавший должность проректора ДВФУ.

Губернатор также подчеркнул, что агентство должно взять на себя всю работу с потенциальными инвесторами – российскими и зарубежными. В его состав планируется пригласить представителей Японии, Республики Корея и КНР. Кроме того, в его обязанности будет входить проведение различных мероприятий по привлечению инвестиций, в их числе - венчурные ярмарки и роад-шоу, сообщили "ЗР" в пресс-службе администрации Приморского края.

«Мы должны совместно разработать критерии эффективности работы агентства. Это сложно, но очень важно, они помогут достичь реальных результатов», - отметил губернатор Владимир Миклушевский.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.