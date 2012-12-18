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Губернатор Приморского края назначил руководителя Агентства по привлечению инвестиций
Как стало известно в ходе совещания, по решению главы региона, агентство возглавит Андрей Аксенов, ранее занимавший должность проректора ДВФУ.
Губернатор также подчеркнул, что агентство должно взять на себя всю работу с потенциальными инвесторами – российскими и зарубежными. В его состав планируется пригласить представителей Японии, Республики Корея и КНР. Кроме того, в его обязанности будет входить проведение различных мероприятий по привлечению инвестиций, в их числе - венчурные ярмарки и роад-шоу, сообщили "ЗР" в пресс-службе администрации Приморского края.
«Мы должны совместно разработать критерии эффективности работы агентства. Это сложно, но очень важно, они помогут достичь реальных результатов», - отметил губернатор Владимир Миклушевский.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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