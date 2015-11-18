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Изменение выборного законодательства в Приморье откладывается
Корректировка избирательного законодательства в Приморье, которая отменяет выборы по партийным спискам почти во всех муниципальных образованиях, натолкнулась на скептический настрой депутатов Законодательного Собрания. Профильный комитет ЗС ПК не стал брать на себя ответственность за судьбу партийных структур на ближайших выборах, перепоручив решать щекотливый внутриполитический вопрос всему депутатскому корпусу, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Напомним, что в конце октября краевые депутаты намеревались рассмотреть в первом чтении поправки в Избирательный кодекс Приморского края, отменяющие выборы по партспискам в муниципалитетах с числом избирателей меньше 100 тыс. - то есть везде, кроме Владивостока, Находки и Уссурийска. Однако на очередной сессии документ был неожиданно снят с рассмотрения, а в профильный комитет ЗС поступили альтернативные предложения от коммуниста Павла АШИХМИНА и члена фракции «Справедливая Россия» Татьяны ХРУЩЕВОЙ, касающиеся правил проведения выборов представительных органов власти в муниципальных образованиях с численностью жителей менее 10 и 20 тыс. человек соответственно.
На минувшей неделе все три документа еще раз рассмотрели на профильном комитете. Так, законопроект Павла Ашихмина предполагает поставить применение той или иной избирательной системы в зависимость от количества избирателей.
- Предлагается уйти от существующей ситуации, когда критерием применения мажоритарной системы или партсписков является количество депутатов в думе муниципального образования. Это весьма условный критерий, и в ряде случаев количество депутатов может быть увеличено или снижено с целью создания более удобных условий для переизбрания. Поэтому система должна зависеть от количества избирателей, это более оправданно, - объяснил суть своего законопроекта Ашихмин.
Депутат от «Справедливой России» Татьяна Хрущева мотивировала разработку собственной версии законопроекта необходимостью «оптимизации избирательного процесса», а также устранением возможного конфликта интересов у членов Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса.
В правовом управлении ЗС ПК оба законопроекта признали нуждающимися в доработке. Но поскольку они, помимо внедрения критериев для применения партсписков, предполагают приведение краевого избирательного законодательства в соответствие с федеральным, документы были признаны альтернативными законопроекту Крайизбиркома с поправкой «о 100 тысячах». Это позволило профильному комитету снять с себя ответственность за непростое решение, поскольку в таких случаях регламент ЗС требует вынести все законопроекты на заседание парламента 16 ноября и провести по ним рейтинговое голосование (на момент сдачи номера в печать итоги голосования были неизвестны. - Прим. автора).
Кроме того, появление альтернативных вариантов законопроекта требует возвращения документа на стадию первого чтения, что автоматически увеличивает время принятия закона. Учитывая, что ряд наблюдателей увязывает столь активное законотворчество в ЗС ПК с последними событиями в Спасске-Дальнем, где 20 декабря должны пройти досрочные выборы местных депутатов, это не лишено смысла: в случае, если намеченное на декабрь голосование по каким-либо причинам будет отменено или перенесено, новые выборы все равно назначат по действующему законодательству - то есть с применением партсписков.
Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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