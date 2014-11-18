Твиттер губернатора Приморья читают более 10 тысяч человек

Число подписчиков твиттера губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО превысило 10 тысяч человек. В настоящий момент микроблог главы региона читают 10 011 пользователей. На странице твиттера губернатора - 2 783 записи.

Владимир Миклушевский зарегистрировался в твиттере в марте 2012 года. С помощью микроблога глава региона общался с жителями Приморья, делился личным мнением по острым вопросам.

Сегодня микроблог губернатора продолжают вести сотрудники пресс-службы, но глава региона и сам оставляет здесь записи. Их можно отличить по хэштегу #ВМ.

Также пресс-служба Владимира Миклушевского в режиме фотохоста публикует фоторепортажи рабочих встреч и официальных мероприятий с участием губернатора на двух сервисах – Picasa и Instagram.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.