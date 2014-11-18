От сити-менеджера Владивосток защитится референдумом?

Пока краевые депутаты вершили судьбу местного самоуправления в Приморье, гражданское общество предприняло робкую попытку возразить против отмены прямых выборов в регионе.

Группа граждан направила во Владивостокскую городскую муниципальную избирательную комиссию (ВГМИК) уведомление об инициативе по проведению референдума, на котором жители Владивостока сами решили бы, нужны им прямые выборы главы или нет.

Инициаторами плебисцита выступили Павел ЩЕТИНИН, в недавнем прошлом возглавлявший приморское отделение партии «Демократический выбор», и несостоявшийся кандидат в губернаторы Приморья от той же партии Антон СЕРГЕЕВ. На предполагаемый референдум предлагается вынести вопросы о сохранении во Владивостоке прямых выборов мэра, отказе от деления города на районы со своими думами и администрациями, а также установлении 25-процентного порога для признания местных выборов состоявшимися. План-максимум – добиться придания Владивостоку статуса города федерального значения.

«Краевые законодатели сегодня под видом реформы хотят забрать у жителей Владивостока устоявшуюся за два десятка лет систему управления городом, понятную каждому, и вместо этого ввести институт сити-менеджеров. Но примеры такого управления наглядны: обанкротившиеся Спасск-Дальний и Фокино, парализованный политическим кризисом Большой Камень, - прокомментировал Антон Сергеев. - Я против забастовок, митингов протеста и перекрывания автомобильных трасс. Это неконструктивно. Отстаивать свои права необходимо в правовом поле. Референдум - наше гарантированное законом право на самостоятельность. Это тест на зрелость для институтов власти в городе и крае».

Документы, необходимые для проведения референдума, поступили во Владивостокскую городскую муниципальную комиссию еще 31 октября. Спустя две недели, 14 ноября, горизбирком принял решение об отказе в регистрации инициативной группы по проведению референдума. Причиной отказа стали неверно указанные сведения о месте жительства некоторых членов группы: адрес постоянной регистрации и адрес места проживания совпадали не у всех. Иных замечаний к оформлению документов не было.

По словам одного из инициаторов референдума Павла Щетинина, он и его единомышленники намерены обжаловать решение ВГМИК в краевой избирательной комиссии, а также пожаловаться по поводу отказа лично секретарю Центризбиркома РФ Николаю КОНКИНУ.

Напомним, что в прошлом году в Приморье уже имела место попытка организовать местный референдум по чувствительному для населения вопросу. Летом 2013 года голосование по вопросу строительства угольного терминала было назначено руководством поселка Славянка Хасанского района. Однако через несколько недель Славянка от проведения референдума отказалась: губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ остановил строительство терминала, и вопрос отпал сам собой.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.