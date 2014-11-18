Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
От сити-менеджера Владивосток защитится референдумом?
Пока краевые депутаты вершили судьбу местного самоуправления в Приморье, гражданское общество предприняло робкую попытку возразить против отмены прямых выборов в регионе.
Группа граждан направила во Владивостокскую городскую муниципальную избирательную комиссию (ВГМИК) уведомление об инициативе по проведению референдума, на котором жители Владивостока сами решили бы, нужны им прямые выборы главы или нет.
Инициаторами плебисцита выступили Павел ЩЕТИНИН, в недавнем прошлом возглавлявший приморское отделение партии «Демократический выбор», и несостоявшийся кандидат в губернаторы Приморья от той же партии Антон СЕРГЕЕВ. На предполагаемый референдум предлагается вынести вопросы о сохранении во Владивостоке прямых выборов мэра, отказе от деления города на районы со своими думами и администрациями, а также установлении 25-процентного порога для признания местных выборов состоявшимися. План-максимум – добиться придания Владивостоку статуса города федерального значения.
«Краевые законодатели сегодня под видом реформы хотят забрать у жителей Владивостока устоявшуюся за два десятка лет систему управления городом, понятную каждому, и вместо этого ввести институт сити-менеджеров. Но примеры такого управления наглядны: обанкротившиеся Спасск-Дальний и Фокино, парализованный политическим кризисом Большой Камень, - прокомментировал Антон Сергеев. - Я против забастовок, митингов протеста и перекрывания автомобильных трасс. Это неконструктивно. Отстаивать свои права необходимо в правовом поле. Референдум - наше гарантированное законом право на самостоятельность. Это тест на зрелость для институтов власти в городе и крае».
Документы, необходимые для проведения референдума, поступили во Владивостокскую городскую муниципальную комиссию еще 31 октября. Спустя две недели, 14 ноября, горизбирком принял решение об отказе в регистрации инициативной группы по проведению референдума. Причиной отказа стали неверно указанные сведения о месте жительства некоторых членов группы: адрес постоянной регистрации и адрес места проживания совпадали не у всех. Иных замечаний к оформлению документов не было.
По словам одного из инициаторов референдума Павла Щетинина, он и его единомышленники намерены обжаловать решение ВГМИК в краевой избирательной комиссии, а также пожаловаться по поводу отказа лично секретарю Центризбиркома РФ Николаю КОНКИНУ.
Напомним, что в прошлом году в Приморье уже имела место попытка организовать местный референдум по чувствительному для населения вопросу. Летом 2013 года голосование по вопросу строительства угольного терминала было назначено руководством поселка Славянка Хасанского района. Однако через несколько недель Славянка от проведения референдума отказалась: губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ остановил строительство терминала, и вопрос отпал сам собой.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Владивосток решил дождаться прямых выборов мэра
- Глава Приморья раскритиковал чиновников за бюрократию
- Муниципальный фильтр грозит быстро забиться
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- В Приморье снова началось
- Владивосток решил дождаться возвращения выборов
- Народ к возврату готов
- Политика Кожемяко – не обращать внимания на политику
- Николаев напрашивается на "бис"
- В Приморье учились встречать холода во всеоружии
Новости раздела
- В крае дан старт масштабной программе благоустройства "400 дворов"
- Владивосток решил дождаться прямых выборов мэра
- Глава Приморья раскритиковал чиновников за бюрократию
- Комфортный климат для бизнеса
- Муниципальный фильтр грозит быстро забиться
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- В Приморье снова началось
- Владивосток решил дождаться возвращения выборов
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Важные вопросы идут вне очереди
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Стрелочник не нужен
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- В Преображении высадился сахалинский десант
- Школа для лидеров
- Страна утренней наглости
- Во Владивостоке послание комсомольцев 80-х не могут достать из памятника
- Основатель "В-Лазера" распродает бизнес-империю