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Парламент Приморья все-таки согласился отдать экс-спикера прокурорам
Также будет рассматриваться вопрос об исключении Евгения ОВЕЧКИНА из "Единой России" за недостоверные данные в декларации о доходах.
Комитет по регламенту и депутатской этике парламента Приморья рекомендовал принять постановление о досрочном прекращении полномочий экс-спикера краевого парламента Евгения ОВЕЧКИНА, который остается депутатом Законодательного собрания Приморского края (ЗС ПК), сообщила пресс-служба краевого парламента.
Ранее прокуратура Приморья установила, что бывший председатель Законодательного собрания края Евгений Овечкин, который остается депутатом краевого парламента, и его жена владеют акциями двух иностранных коммерческих компаний. Прокурор предложил рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Овечкина.
Вопрос о досрочном сложении полномочий депутата будет рассмотрен на ноябрьском заседании приморского ЗакСобрания, которое состоится 27 ноября.
Кроме того, экс-спикер парламента Приморья может быть исключен из партии "Единая Россия".
На ближайшем заседании политсовета будет рассматриваться вопрос об исключении из "Единой России" Евгения Овечкина, сообщается на официальном сайте регионального отделения "ЕР".
"Однако прежде чем выносить решение, мы должны изучить все аспекты проблемы, и на этом основании прийти к единому мнению. Поэтому пока не пройдет заседание президиума (политсовета), говорить о том, будет ли исключен Евгений Овечкин из партии или нет - рано", - приводятся в сообщении слова секретаря приморского отделения партии Людмилы ТАЛАБАЕВОЙ.
По Уставу партии, не позднее, чем через 14 дней после принятия решения о досрочном прекращении полномочий, президиум должен рекомендовать три кандидатуры на освободившееся место. Далее на политсовете будет выбрана одна кандидатура, которую и предложат согласовать членам фракции "ЕР" в ЗС ПК.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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