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Победу на выборах в Пограничном районе Приморского края одержали единороссы

18 Ноября 2013, 12:20 | Приморье

На выборах депутатов в Думу Пограничного района победили кандидаты от «Единой России».  Из 19 мандатов у представителей этой партии - 10.  Еще 5 у кандидатов от КПРФ и 4 – у самовыдвиженцев.

Напомним, что 17 ноября в Пограничном районе прошли выборы депутатов местной Думы. По предварительной информации, явка избирателей составила более 30 процентов. На 19 мандатов в Пограничном районе претендовали 71 человек. По словам жителей района, накал борьбы был более чем высок.

Уже в ближайшие дни будут подведены окончательные итоги выборов в Пограничном районе.  После чего избранные парламентарии займутся формированием фракций и рабочих групп.

«В Пограничном районе действительно была крайне высокая конкуренция. И тем достойнее победа наших кандидатов, - заявила секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия» Людмила Талабаева. – Выборы в районе проходили в тяжелой обстановке, но те, кто шел от Партии, мобилизовали силы и, по предварительной информации, выиграли выборы. Сейчас наша задача – организовать работоспособную фракцию в Думе, тем более, что  есть возможность  сформировать квалифицированное большинство – у нас 10 мандатов. Так же ряд самовыдвиженцев, которые победили на выборах, являются членами Партии и уже заявили о своем желании вступить в фракцию.  Для нас всегда было важным, чтобы Дума любого района или города была работоспособной и эффективной. И вот сейчас в Пограничном  как раз такая Дума и появилась.  Так же 17 го проходили выборы в Руновском сельском поселении.  Здесь наш кандидат одержала уверенную победу», -  заявила Людмила Талабаева.

Напомним, что 17 ноября  в Руновском сельском поселении проходили досрочные выборы главы. Большинство голосов избиратель отдали за кандидата от «Единой России» Людмилу Козинец.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: избирком  политика  выботы  Дума  депутаты 



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