В Приморском крае будет создана "дорожная карта" для предпринимателей

По поручению губернатора края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО началась работа по созданию «дорожной карты» - системы мер, направленных на снижение административных барьеров для работы предпринимателей.



Такое решение было принято по итогам работы конференции предпринимателей Приморья, на которой обсуждались вопросы интеграции малого бизнеса в экономическое пространство стран АТР. Участие в ней приняли более 400 представителей малого и среднего бизнеса.