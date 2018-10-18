Николаев напрашивается на "бис"

Экс-мэр Владивостока вновь напомнил о себе во Владивостоке на фоне вакуума власти

Экс-мэр Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ активизировался, как только возникли проблемы с главой краевого центра. Хотя его личное участие в новом «мэрском» конкурсе невозможно по юридическим причинам, а сам Николаев не раз заявлял об отсутствии таких планов, эксперты убеждены: за неполный год, прошедший после его возвращения в город, Николаев существенно нарастил свой политический вес.

Во вторник, 16 октября, должен быть дан официальный старт кампании повторных выборов губернатора Приморья, а также объявлен конкурс на замещение должности главы Владивостока. При этом пока не понятно, кто готов взять на себя ответственность за результаты голосования в краевой столице - они, как показывает опыт, могут стать решающими на выборах главы Приморья. Но бывший мэр Владивостока Владимир Николаев на минувшей неделе уже сделал заявление на этот счет.

«Проваленные выборы губернатора во Владивостоке - это полностью «заслуга» главы и его администрации. Коалиция с КПРФ, целенаправленное, спланированное введение города в протест. А теперь они через сми пытаются «валить» все на предшественника», - написал Николаев в своем Instagram, под «предшественником» имея в виду, очевидно, себя. Нынешнее состояние города он охарактеризовал как «тяжелейшее».

Интересно, что первый всплеск публичной активности Владимира Николаева состоялся еще до его возвращения во Владивосток. Во второй половине 2016 года, вскоре после ареста Игоря ПУШКАРЕВА, благотворительный фонд VVN существенно расширил масштаб своей деятельности. И хотя в интервью приморским СМИ Николаев говорил об отсутствии политических амбиций, весной 2017-го многие кураторы социальных программ его фонда выдвинулись на праймериз «Единой России» перед выборами в Думу Владивостока. Однако после известных заявлений губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО их участие в предварительном голосовании закончилось, и в городской парламент «люди Николаева» не попали.

В ноябре того же года экс-мэр вернулся во Владивосток, где стал вести активную общественную деятельность, но от политических заявлений до последнего времени воздерживался. Впрочем, директор консалтингового центра «Expert group» Павел НАЛИВАЙКО не склонен объяснять публичную активность экс-мэра стремлением вернуться во власть «здесь и сейчас».

- В ситуации смены власти, которая повторяется уже во второй раз в течение года, все политические игроки активизируются и пытаются доказать свою компетентность в новых условиях. После избрания Виктории НИКОЛАЕВОЙ в Госдуму и своего возвращения во Владивосток Владимир Николаев последовательно перезагружает свой имидж, но здесь, на мой взгляд, речь идет о стратегическом подходе. Николаев продемонстрировал своей потенциал на праймериз в Думу Владивостока в 2017 году - если бы его сторонников допустили до выборов, они вполне могли бы взять часть депутатских мандатов. Поэтому в перспективе речь может идти об усилении на уровне представительных органов отдельных муниципальных образований, либо об участии «людей Николаева» в следующих выборах депутатов Заксобрания, - считает Павел Наливайко.

От редакции добавим, что 12 лет назад, на выборах в Законодательное Собрание, именно ресурс тогдашнего главы Владивостока помог «Единой России» получить приемлемый результат в столице края и, как следствие, уверенное большинство в краевом парламенте. Однако всего через несколько месяцев Николаев был арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и отстранен от руководства городом, а лишившийся его поддержки секретарь реготделения «ЕР» Владимир КУРИЛОВ - смещен с партийной должности.

На фото: Новая сольная партия Владимира Николаева на политической сцене Приморья вряд ли возможна. Зато варианты с его «теневым» участием в управлении тем же Владивостоком некоторыми наблюдателями не исключаются.

Фото Vl.Ru.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.