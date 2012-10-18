В Приморском крае новая система налогообложения вызвала горячие споры

Обсуждение законопроекта «О патентной системе налогообложения на территории Приморского края» отложили депутаты комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам парламента Приморья из-за жарких споров между предпринимателями и представителями органов исполнительной власти, передает ИА «Дейта».

Заседание комитета проходило 11 ноября. Как отмечают предприниматели, параметры налогообложения в законопроекте прописаны несправедливо. В частности, за получение прибыли от сдачи в аренду недвижимости площадью 99 квадратных метров нужно будет отдавать 11 тыс. рублей налога в год, а за помещение площадью 101 кв. м - уже в 54 раза больше - 600 тыс. рублей. Чтобы устранить данную ситуацию, предлагается расширить градацию по площади помещений с шагом в 50 квадратных метров. По мнению авторов поправок, это поспособствует развитию малого бизнеса в крае.

Из-за новых поправок и споров члены комитета решили доработать законопроект и отложили его принятие на 22 октября.

Напомним, что с введением патентной системы предпринимателям предоставляется право выбора: можно перейти на патентную систему, воспользоваться упрощенной системой налогообложения, общим режимом или единым налогом на вмененный доход. Плюсом применения патентной системы является то, что сумма, которую уплачивает предприниматель в бюджет, не зависит от его фактических доходов, налоговая декларация в налоговые органы не представляется и значительно упрощен порядок ведения учета.

Законопроект устанавливает размер потенциального дохода, который могут получать индивидуальные предприниматели за год по каждому из видов деятельности. По одним из них данный размер зависит от количества транспортных средств, по другим - от численности работников. При применении патентной системы налогообложения индивидуальный предприниматель вправе привлекать наемных работников, но не более 15 человек за налоговый период по всем видам предпринимательской деятельности. В проекте закона для шести и более работников, включая предпринимателя, приняты максимальные размеры годового дохода, предложенные органами местного самоуправления и членами Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

Применение патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц; налога на имущество физических лиц и налога на добавленную стоимость (с учетом ограничений, установленных ст. 346.43 НК РФ).

47 видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система, установлены статьей 346.43 Налогового кодекса. На новую систему налогообложения переводятся такие распространенные виды предпринимательской деятельности:

- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли,

- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети,

- услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания,

- оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом,

- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом,

- ритуальные услуги,

- парикмахерские и косметические услуги.