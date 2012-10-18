В Приморье депутаты предлагают доплачивать по 200 тысяч рублей за третьего ребенка и за пятого

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября, ZRPRESS. Увеличить размер регионального материнского капитала до 200 тысяч рублей и выплачивать его при рождении, как третьего ребенка, так и всех последующих детей, предлагают депутаты Законодательного Собрания Приморского края. Проект изменений в краевой закон о социальной поддержке льготных категорий граждан разработал комитет по социальной политике и защите прав граждан.

Напомним, что по действующей редакции закона размер регионального материнского (семейного) капитала в Приморском крае составляет 30 тысяч рублей. Приморские депутаты ранее предлагали увеличить его до 100 тысяч рублей, но не нашли понимания у исполнительной власти. При внесении изменений в краевой закон "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края", в июле текущего года администрация края предложила выплачивать 100 тысяч рублей только при рождении третьего ребенка, а для четвертого и последующих детей оставить прежний размер семейного капитала - 30 тысяч рублей. В результате, решение по данному вопросу принято не было.

Комитет по социальной политике и защите прав граждан разработал проект закона "О внесении изменений в статью 73 Закона Приморского края "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края", который увеличивает размер материнского (семейного) капитала до 200 тысяч рублей.

Как сообщил заместитель председателя комитета Павел Серебряков, губернатор внес поправку к данному законопроекту, предусматривающую меньший размер выплаты – 100 тысяч рублей. "Депутаты комитета с этим предложением не согласились. Принцип всем понятен: размер материнского капитала при рождении третьего, четвертого и последующих детей должен быть одинаковый. Вопрос только в сумме, которую Приморский край готов выплачивать", - отметил Павел Серебряков.

По расчетам специалистов на 1 января 2013 года на территории Приморского края предполагается 3039 семей, в которых родится третий и последующий ребенок. Поскольку право на региональный материнский (семейный) капитал может быть реализовано не ранее чем по истечении одного года со дня рождения ребенка, начиная с 1 января 2012 года, потребность средств краевого бюджета на 2013 год составит 607,8 миллиона рублей.

По решению комитета проект закона будет вынесен на очередное заседание Законодательного Собрания Приморского края для рассмотрения в первом чтении, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Законодательного Собрания Приморского края.