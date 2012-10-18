Приморские депутаты предлагают увеличить расходы на питание школьников

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября, ZRPRESS. Комитет по социальной политике и защите прав граждан поддержал проект закона о трехлетнем краевом бюджете и рекомендовал Законодательному Собранию Приморского края принять его в первом чтении. По мнению законодателей, при отсутствии дополнительных доходов увеличивать расходы на социально значимые статьи придется за счет перераспределения средств внутри разделов краевого бюджета.

Напомним, что доходы краевого бюджета на 2013 год запланированы в сумме 63,787 миллиардов рублей, расходы – 67,462 миллиарда рублей, дефицит – 3,675 миллиардов рублей. Как сообщила депутатам на заседании комитета 17 октября директор департамента финансов Приморского края Татьяна Казанцева, рост собственных доходов краевого бюджета в будущем году составит 12 процентов, а безвозмездные поступления из федерального бюджета - 11,5 миллиардов рублей. На реализацию действующих программ предусмотрено 24,9 миллиардов рублей, что на 20 миллиардов меньше, чем в 2012 году из-за завершения мероприятий по подготовке к саммиту АТЭС, окончания программ модернизации здравоохранения и образования и других проектов. Социальная политика остается приоритетным направлением – на этот раздел запланировано 16 миллиардов рублей. На образование предусмотрено 12 миллиардов рублей, здравоохранение – 9,5 миллиардов рублей, культура – 472 миллиона рублей, физкультура и спорт – 2 миллиарда рублей.

Во время обсуждения законопроекта депутаты заслушали руководителей профильных департаментов и вице-губернатора Приморского края Ирину Василькову. По ее словам, при подготовке законопроекта все потребности департаментов постарались свести к минимуму. "Это не бюджет роскоши, это достаточно аскетичный бюджет, не согласованы пока предложения департамента образования на сумму более 1,5 миллиардов рублей, расходы на программы в области здравоохранения, не предусмотрены средства на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, повышение заработной платы работникам культуры и многие другие цели. Хотелось бы поддержки депутатов, чтобы денег было больше, и все проекты были реализованы, но нужно реализовать хотя бы самые важные", - отметила вице-губернатор.

По мнению депутата Сергея Сопчука, если нет предложений по увеличению доходов бюджета, проект надо принимать в первом чтении и начинать работу по корректировке расходной части. "Бюджет – это наш кошелек, и сколько мы туда положили, больше мы оттуда не возьмем. Я категорически против увеличения дефицита бюджета, поскольку в этом случае мы даем возможность краевой администрации достаточно вольготно распоряжаться средствами бюджета без нашего участия. Поэтому надо действовать последовательно, принимать проект в первом чтении, а все, что касается распределения внутри разделов оставить для дискуссии во втором чтении", - сказал Сергей Сопчук.

В результате голосования комитет большинством голосов поддержал проект закона "О краевом бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, но, как отметил заместитель председателя комитета Павел Серебряков, при условии его доработки ко второму чтению: "Мы поддержали проект закона в первом чтении, так как понимаем, что речь идет об основных параметрах бюджета: доходах, расходах и дефиците. Есть вопросы по структуре бюджета, по его составляющим. В решении комитета мы предлагаем администрации края доработать бюджет, надеемся, что ко второму чтению поправки будут учтены".

В решении комитета депутаты, в частности, предлагают увеличить расходы по обеспечению бесплатным питанием обучающихся в младших классах. По мнению законодателей, стоимость одноразового питания на одного ребенка в день надо довести до 35 рублей, двухразового - до 50 рублей. С 2008 по 2012 год детей в Приморье кормили из расчета 20 рублей в день на одного ребенка, в настоящее время стоимость питания составляет 21 рубль 50 копеек на человека.

Кроме того, комитет рекомендует увеличить расходы на организацию дистанционного обучения детей-инвалидов и повысить денежное содержание детей-сирот, обучающихся и воспитывающихся в государственных (краевых) учреждениях начального и среднего профессионального образования, размер которого не индексировался в течение пяти лет.

В числе других предложений - включение в проект расходов на строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек и реконструкцию государственного учреждения здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер".

Приоритетными вопросами, не нашедшими пока отражения в проекте краевого бюджета, комитет считает увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", а также финансирование малокомплектных школ, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Законодательного Собрания Приморского края.