Жалобы на подкуп избирателей продолжают поступать по всему Приморью

Только за два дня в краевой избирком поступило более 80 жалоб

Более 80 жалоб на нарушение избирательного законодательства в ходе второго тура выборов Губернатора Приморского края, в том числе подкуп и подвоз незаконной агитации, поступило в Избирательную комиссию региона 17 и 18 сентября. Об этом сообщила секретарь Крайизбиркома Наталья Камаева.

По ее словам, жалобы поступают с разных территорий края.

«Большинство жалоб – на подкуп избирателей со стороны кандидата Андрея Ищенко, причем не только из Владивостока, но и Дальнереченска, Уссурийска и других городов и районов края. Люди присылают их на почту или приносят лично на бумажном носителе. И поток их не прекращается», – сообщила Наталья Камаева.

Напомним, в Приморье 16 сентября состоялся второй тур выборов главы региона. По предварительным результатам, после подсчета 99,1% голосов, лидирует Андрей Тарасенко.