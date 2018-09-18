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Генсовет "Единой России" озадачился ситуацией в Приморье
Андрей Турчак: «Во втором туре выборов губернатора Приморья наблюдалась высочайшая конкуренция»
Второй тур выборов губернатора Приморского края прошел в условиях высочайшей конкуренции. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он напомнил, что кандидат от Партии Андрей Тарасенко побеждает, но с минимальным отрывом.
«Считаю, что это серьезный сигнал для Партии, для избранного губернатора, исполнительной власти Приморья, - сказал Турчак. - Люди ждут более энергичной и эффективной работы в регионе по решению текущих проблем, повышению качества жизни».
По словам секретаря Генерального совета Партии, «любые выборы - это повод понять, слушать и слышать мнение наших граждан». «Важно, чтобы в своей дальнейшей деятельности, в случае победы, Андрей Тарасенко учитывал позицию не только тех, кто его поддержал, но и тех, кто отдал свои голоса за оппонента», - подчеркнул он.
Турчак призвал тщательно проверить все полученные жалобы на нарушения при подсчете голосов: «Единая Россия» больше всех заинтересована в легитимности прошедших выборов. Чистота и конкурентность выборов – необходимое условие доверия к победителю, основа его дальнейшей работы».
Как, отметил Турчак, прошедший Единый день голосования продемонстрировал, что количество нарушений во всех регионах и на всех уровнях было рекордно малым. «И для нас принципиально важно сохранить этот уровень доверия общества к избирательной системе и выборным процедурам», - добавил он.
Секретарь Генерального совета «Единой России» также отметил, что Партия полностью разделяет мнение председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой о необходимости справедливого расследования конкретных сигналов о нарушениях в Приморье. «Всем поступившим заявлениям Центральной избирательной комиссией должна быть дана оперативная, четкая и объективная оценка, включая информацию о возможных нарушениях, в чью бы пользу они не делались», - заключил Турчак.
Напомним, накануне в Приморье во втором туре выборов после обработки более 99% протоколов, по данным Центризбиркома, врио главы региона Андрей Тарасенко набирает 49,55% голосов, опережая основного оппонента на полтора процента.
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Комментарии
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Р В Р’В РІР‚в„ўР вЂ™Р’19:00, 18.09.2018#
Однобокость в суждениях, словестной грязь и хамство от сторонников лозунга:"я против-потому-что" уже превышает мыслимый уровень. Коммунистов это устраивает? Какие-ж вы коммунисты, если не устраняете брань своих сторонников. А по теме статьи следующее. Это не сигналы для партии. Сигналы были раньше, но их пропускали "мимо ушей". Сказался отрыв от народа. Произошло конкретное событие неприглядного для всех содержания. Это как если в сооружении не обращать внимание на трещины, то сооружение рухнет.
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=А царь то не настоящий=Очень актуально для приморья-цитата из известного фильма. После этих выборов правящая партия для всей России ПОТЕРЯЛА не голоса а ДОВЕРИЕ. Если не будут суды по результатам фальсификаци выборов то грошь цена всей политики Единой России. Вашим законам вашим словам и обещания нет веры!Только за неделю с 1 по 7 сентября ваша партия в лице правительства и Центробанка ограбила народ на миллиарды рублей лежащих в рублевых вкладов опустив рубль с 63 до 70 рублей под предлогом санкций. А на самом деле компенсируя ослабление таможенных пошлин ВЫПОЛНЯЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ВТО с 1 сентября.