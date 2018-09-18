Генсовет "Единой России" озадачился ситуацией в Приморье

Андрей Турчак: «Во втором туре выборов губернатора Приморья наблюдалась высочайшая конкуренция»

Второй тур выборов губернатора Приморского края прошел в условиях высочайшей конкуренции. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он напомнил, что кандидат от Партии Андрей Тарасенко побеждает, но с минимальным отрывом.

«Считаю, что это серьезный сигнал для Партии, для избранного губернатора, исполнительной власти Приморья, - сказал Турчак. - Люди ждут более энергичной и эффективной работы в регионе по решению текущих проблем, повышению качества жизни».

По словам секретаря Генерального совета Партии, «любые выборы - это повод понять, слушать и слышать мнение наших граждан». «Важно, чтобы в своей дальнейшей деятельности, в случае победы, Андрей Тарасенко учитывал позицию не только тех, кто его поддержал, но и тех, кто отдал свои голоса за оппонента», - подчеркнул он.

Турчак призвал тщательно проверить все полученные жалобы на нарушения при подсчете голосов: «Единая Россия» больше всех заинтересована в легитимности прошедших выборов. Чистота и конкурентность выборов – необходимое условие доверия к победителю, основа его дальнейшей работы».

Как, отметил Турчак, прошедший Единый день голосования продемонстрировал, что количество нарушений во всех регионах и на всех уровнях было рекордно малым. «И для нас принципиально важно сохранить этот уровень доверия общества к избирательной системе и выборным процедурам», - добавил он.

Секретарь Генерального совета «Единой России» также отметил, что Партия полностью разделяет мнение председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой о необходимости справедливого расследования конкретных сигналов о нарушениях в Приморье. «Всем поступившим заявлениям Центральной избирательной комиссией должна быть дана оперативная, четкая и объективная оценка, включая информацию о возможных нарушениях, в чью бы пользу они не делались», - заключил Турчак.

Напомним, накануне в Приморье во втором туре выборов после обработки более 99% протоколов, по данным Центризбиркома, врио главы региона Андрей Тарасенко набирает 49,55% голосов, опережая основного оппонента на полтора процента.