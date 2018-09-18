www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.2 р. 100 JPY: 60.92 р.
EUR: 79.36 р. 10 CNY: 99.27 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

Генсовет "Единой России" озадачился ситуацией в Приморье

18 Сентября 2018, 13:40 | Приморье

Андрей Турчак: «Во втором туре выборов губернатора Приморья наблюдалась высочайшая конкуренция»

Второй тур выборов губернатора Приморского края прошел в условиях высочайшей конкуренции. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он напомнил, что кандидат от Партии Андрей Тарасенко побеждает, но с минимальным отрывом.

«Считаю, что это серьезный сигнал для Партии, для избранного губернатора, исполнительной власти Приморья, - сказал Турчак. - Люди ждут более энергичной и эффективной работы в регионе по решению текущих проблем, повышению качества жизни».

По словам секретаря Генерального совета Партии, «любые выборы - это повод понять, слушать и слышать мнение наших граждан». «Важно, чтобы в своей дальнейшей деятельности, в случае победы, Андрей Тарасенко учитывал позицию не только тех, кто его поддержал, но и тех, кто отдал свои голоса за оппонента», - подчеркнул он.

Турчак призвал тщательно проверить все полученные жалобы на нарушения при подсчете голосов: «Единая Россия» больше всех заинтересована в легитимности прошедших выборов. Чистота и конкурентность выборов – необходимое условие доверия к победителю, основа его дальнейшей работы».

Как, отметил Турчак, прошедший Единый день голосования продемонстрировал, что количество нарушений во всех регионах и на всех уровнях было рекордно малым. «И для нас принципиально важно сохранить этот уровень доверия общества к избирательной системе и выборным процедурам», - добавил он.

Секретарь Генерального совета «Единой России» также отметил, что Партия полностью разделяет мнение председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой о необходимости справедливого расследования конкретных сигналов о нарушениях в Приморье. «Всем поступившим заявлениям Центральной избирательной комиссией должна быть дана оперативная, четкая и объективная оценка, включая информацию о возможных нарушениях, в чью бы пользу они не делались», - заключил Турчак.

Напомним, накануне в Приморье во втором туре выборов после обработки более 99% протоколов, по данным Центризбиркома, врио главы региона Андрей Тарасенко набирает 49,55% голосов, опережая основного оппонента на полтора процента.

 

Автор:
Теги: единая россия  Путин  ЛДПР  выборы  скандал  тарасенко  бюллетень  избирком  Справедливая Россия  КПРФ  президент  ЦИК  ищенко  урна 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • приморье17:27, 18.09.2018#

    =А царь то не настоящий=Очень актуально для приморья-цитата из известного фильма. После этих выборов правящая партия для всей России ПОТЕРЯЛА не голоса а ДОВЕРИЕ. Если не будут суды по результатам фальсификаци выборов то грошь цена всей политики Единой России. Вашим законам вашим словам и обещания нет веры!Только за неделю с 1 по 7 сентября ваша партия в лице правительства и Центробанка ограбила народ на миллиарды рублей лежащих в рублевых вкладов опустив рубль с 63 до 70 рублей под предлогом санкций. А на самом деле компенсируя ослабление таможенных пошлин ВЫПОЛНЯЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ВТО с 1 сентября.

  • Псевдоним17:44, 18.09.2018#

    Да где он там побеждает, вы че там совсем охуели???? Конкретно в глаза ткнуть где 1200 человек вдруг за 2 часа до окончания выборов прогоосовало? Явка блять 90 процентов вдруг стала

  • Псевдоним18:36, 18.09.2018#

    Черти из едра, вы совсем нюх потеряли, вас дрочить будут теперь все жители. Проститутки продажные, поливающие грязью честных кандидатов. Вы народ то не обманите. Позоруха. А рыба гниет с головы. . . .

  • Люблю путина18:47, 18.09.2018#

    Господи, прости всех подал голос за едро.

  • Р В Р’В РІР‚в„ўР вЂ™Р’19:00, 18.09.2018#

    Однобокость в суждениях, словестной грязь и хамство от сторонников лозунга:"я против-потому-что" уже превышает мыслимый уровень. Коммунистов это устраивает? Какие-ж вы коммунисты, если не устраняете брань своих сторонников. А по теме статьи следующее. Это не сигналы для партии. Сигналы были раньше, но их пропускали "мимо ушей". Сказался отрыв от народа. Произошло конкретное событие неприглядного для всех содержания. Это как если в сооружении не обращать внимание на трещины, то сооружение рухнет.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru