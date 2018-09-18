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Банк России на один день откроет свои двери во Владивостоке
День открытых дверей пройдёт в Дальневосточном главном управлении Банка России в субботу, 22 сентября.
У жителей и гостей приморской столицы есть возможность попробовать себя в роли биржевого трейдера, составить личный финансовый план и посетить экскурсию «История российских монет». Самые юные посетители увидят кукольный спектакль и примут участие в конкурсе рисунков на асфальте.
Все гости Дня открытых дверей смогут пройти квест «Кузница финансовой грамотности» - попробуют свои силы в качестве инкассаторов и экспертов по определению признаков подлинности банкнот Банка России, разгадают финансовые головоломки и найдут способы защиты от мошенников. Те, кто пройдет все «станции» квеста, получат свежеотчеканенную памятную монету.
Занимательные развлечения и призы в этот день ожидают и самых юных посетителей. Дети примут участие в конкурсе рисунков на асфальте и увидят кукольный спектакль «Финансовые сказки». Встречать юных гостей Дня открытых дверей будет аквагримёр.
Во дворе здания Дальневосточного ГУ Банка России откроется специальная фотозона, а также можно будет попасть внутрь настоящей инкассаторской машины.
Волонтеры финансового просвещения Школы экономики и менеджмента ДВФУ и молодежной организации «Волонтеры Приморья» представят свои интерактивные практикумы и деловые игры. Участники познакомятся с работой фондовой биржи, основами грамотного инвестирования и планирования личного бюджета.
Дальневосточное ГУ Банка России приглашает всех жителей и гостей города Владивостока в увлекательном формате освоить основы финансовой грамотности 22 сентября 2018 года c 10:00 до 18:00 по адресу ул. Светланская, 71.
Подробней узнать о расписании мероприятий, записаться на экскурсию «История российских монет», практикумы и интерактивные деловые игры можно до 19 сентября по телефону +7 (423) 220-87-20.
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