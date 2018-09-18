Общественный контроль Владивостока: Много людей готовы подтвердить факт подкупа избирателей

Неприемлемые технологии применяла на избирательных участках оппозиция в ходе выборов Губернатора Приморья. Об этом представители общественности заявили в понедельник, 17 сентября, в ходе брифинга по итогам второго тура голосования.

Приморский политик и журналист Дмитрий Новиков привел данные общественных наблюдателей.

«Были зафиксированы подкупы и подвозы избирателей. Причем в этом году за голос избирателям деньги не вручали, а перечисляли на карту, чтобы скрыть следы преступления. Цена вопроса – от 1300 до 2000 рублей. Наблюдатель Алексей Свиридов был свидетелем того, как оппонент отдавал деньги голосующим за кандидата от КПРФ. Это говорит о том, что мы так и не смогли воспитать жителей, чтобы они не брали деньги во время избирательной кампании», – отметил он.

Представитель Общественного контроля в Ленинском и Первореченском районах Алексей Свиридов, в свою очередь, добавил, что у наблюдателей есть множество доказательств нечестной борьбы «коммунистов».

«Много людей в наших районах готовы подтвердить факт подкупа избирателей, людей это возмущало. Выявили и подвозы – возле участков стояли машины с опознавательными знаками», – сообщил он.

Напомним, в Приморье в воскресенье, 16 сентября, состоялся второй тур выборов Губернатора региона. После подсчета 99,1% голосов лидирует Андрей Тарасенко – за него проголосовало 49,55% избирателей – более 253 тысяч человек.