Во втором туре выборов губернатора Приморье столкнулось с попыткой фальсификации

Политик из Приморья Игорь Хрущев на пресс-конференции по итогам второго тура выборов губернатора края 16 сентября отметил, что сообщения о нарушениях продолжают поступать в Крайизбирком и правоохранительные органы. Игорь Хрущев подчеркнул, что на втором этапе выборов губернатора в Приморье проголосовало более 30% жителей, более половины из них поддержали Андрея Тарасенко.

«Это значит, что проголосовавшие жители поддержали курс действующего руководителя региона на развитие Приморья», – акцентировал внимание Игорь Хрущев.

Он отметил, что штаб кандидата и партия солидарны в том, что власть должна работать на людей вместе с людьми.

«Андрей Владимирович на протяжении избирательной кампании не менял своего курса, оставался руководителем региона. Его штаб – это его скромный партийный ресурс. Практически каждый день Андрей Тарасенко находился в районах края, которым было тяжело из-за наводнения, которым нужно было помогать», – отметил Игорь Хрущев.

Политик подчеркнул, что на втором этапе выборов край столкнулся с новой историей в политической борьбе региона, когда во время избирательной кампании вредили работе кандидата, не давали жителям выразить свои убеждения, применяли «грязные» технологии. По сообщениям с мест, перед днем голосования в Приморье высадился десант, занимавшийся дискредитацией действующей власти и курса Президента России.

«Сторонники Тарасенко сообщают, что на многих участках осуществлялся подвоз и подкуп избирателей, в котором участвовали офицеры Уссурийского казачьего войска, якобы они с нагайками приходили на избирательные участки в поселке Оленьем», – заявил Игорь Хрущев, поблагодарив наблюдателей, работавших на участках, которые смогли защитить законность выборов.

Игорь Хрущев привел слова общественников с территорий – во втором туре голосования Приморский край столкнулся с прямой попыткой фальсификации итогов выборов путем подкупа. При этом в первом туре не было помех никому из кандидатов.

«Предположительно, около 40 миллионов рублей штаб кандидата КПРФ потратил на привод избирателей на участки. При этом ориентировались не на граждан, которые выражают свою позицию, а порой полупьяных людей – есть аудиозаписи, фото-, видеоматериалы. Мы подали массу жалоб в Крайизбирком. По версии сторонних наблюдателей, около 13 тысяч голосов куплено во Владивостоке, около 6 тысяч в Находке, около 5 тысяч – на Хасане», – сообщил Игорь Хрущев.

Отмечено, что в ЦИК РФ объяснили причину смены лидера во время подсчета голосов. В период подсчета голосов практически не было нарушений, кроме выпадов оппонентов, которые блокировали работу избирательных комиссий.

При обработке результатов голосования ЦИК объяснил, что ввод данных в систему ГАС «Выборы» был с опережением. Как объяснил РБК член ЦИК, курирующий регион, Игорь Шевченко, в последнюю очередь водились данные из отдаленных районов края и Арсеньева, где Андрей Тарасенко, в частности, победил с преимуществом в 2 тысячи голосов. Никаких заявлений о нарушениях из отдаленных района и Арсеньева в ЦИК не поступало, заверил член Центризбиркома. Вместе с тем с других территорий края продолжают поступать жалобы на подкуп избирателей.

«Мы стоим перед угрозой. Можно предположить, что кандидат Ищенко сегодня использует ту же методику борьбы, которая применялась во время Майдана в 2004 году, стремясь спровоцировать гражданский бунт. Это безответственная и антинародная позиция», – заявил Игорь Хрущев.

Напомним, в Приморье в воскресенье, 16 сентября, состоялся второй тур выборов губернатора региона. После подсчета 100 % голосов лидирует Андрей Тарасенко – за него проголосовало 49,55% избирателей – более 253 тысяч человек.

Газета "Золотой Рог", Владивосток