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Общественный наблюдатель: Выборы в Приморье превратились в скупку голосов
Общественный наблюдатель на выборах Губернатора Приморского края Алексей Свиридов рассказал о подкупе избирателей оппозиционной партией.
По словам общественника, с группой единомышленников он наблюдал за ходом выборов на всей территории Владивостока и фиксировал факты нарушений.
«Мы занимались наблюдением и общественным контролем, смотрели, как проходили выборы непосредственно на территории Ленинского района – это улицы Нейбута, Фадеева, Толстого, Красного Знамени. Поступали сигналы от жителей, от знакомых о том, что им предлагали денежные средства за голосование за кандидата от оппозиционной партии – от 500 до 1000 рублей. Были подвозы на машинах или предлагали неподалеку, в 200-300 метров от избирательного участка, или непосредственно люди подходили, метров за 100 от участка и людям предлагали деньги. Выборы превратились просто в скупку голосов на самом деле, в такое грязное дело. Это характеризует тех людей, которые хотят прийти к власти», – сказал он.
Алексей отметил, что «случаи жалоб на участке были разные, но слышалось только о КПРФ».
«Мне сегодня поступило около пяти сигналов: например, школы №38, 47, 2, 40, информацию по всем я вам полностью не могу дать. Все жалобы, письма направлены. В ТИКе находились определенные люди, которые хотели нарушить закон. Мы оперативно реагировали, подходили и задавали вопросы. После этого люди разворачивались и уезжали. Знаю, что полиция тоже пресекала такие моменты», – добавил общественный наблюдатель.
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Заказная компания чиновников края с целью сохранить свои места. Приморцы сами заплатят и скинутся по 1000 рублей чтобы эта власть ушла из края. Двадцать лет водят нас как Моисей по пустыне в поисках земли обетованной, до которой пешком из Египта можно было дойти за две недели. Так и у нас.