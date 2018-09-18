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Общественный наблюдатель: Выборы в Приморье превратились в скупку голосов

18 Сентября 2018, 07:35 | Приморье

Общественный наблюдатель на выборах Губернатора Приморского края Алексей Свиридов рассказал о подкупе избирателей оппозиционной партией.

По словам общественника, с группой единомышленников он наблюдал за ходом выборов на всей территории Владивостока и фиксировал факты нарушений.

«Мы занимались наблюдением и общественным контролем, смотрели, как проходили выборы непосредственно на территории Ленинского района – это улицы Нейбута, Фадеева, Толстого, Красного Знамени. Поступали сигналы от жителей, от знакомых о том, что им предлагали денежные средства за голосование за кандидата от оппозиционной партии – от 500 до 1000 рублей. Были подвозы на машинах или предлагали неподалеку, в 200-300 метров от избирательного участка, или непосредственно люди подходили, метров за 100 от участка и людям предлагали деньги. Выборы превратились просто в скупку голосов на самом деле, в такое грязное дело. Это характеризует тех людей, которые хотят прийти к власти», – сказал он.

Алексей отметил, что «случаи жалоб на участке были разные, но слышалось только о КПРФ».

«Мне сегодня поступило около пяти сигналов: например, школы №38, 47, 2, 40, информацию по всем я вам полностью не могу дать. Все жалобы, письма направлены. В ТИКе находились определенные люди, которые хотели нарушить закон. Мы оперативно реагировали, подходили и задавали вопросы. После этого люди разворачивались и уезжали. Знаю, что полиция тоже пресекала такие моменты», – добавил общественный наблюдатель.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: выборы  приморский край  губернатор 



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Комментарии

  • прима12:55, 18.09.2018#

    Заказная компания чиновников края с целью сохранить свои места. Приморцы сами заплатят и скинутся по 1000 рублей чтобы эта власть ушла из края. Двадцать лет водят нас как Моисей по пустыне в поисках земли обетованной, до которой пешком из Египта можно было дойти за две недели. Так и у нас.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј13:27, 18.09.2018#

    Могу подтвердить лишь факт подкупа за Тарасенко, в Надеждинском р-оне

  • Псевдоним13:55, 18.09.2018#

    Подкупали однозначно, но не за Ищенко.

  • Люблю путина14:59, 18.09.2018#

    Ищенко конечно сукин сын, но ведь он на сукин сын.

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