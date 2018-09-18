Приморский Трамп

Спустя 96 лет в Приморье вновь чуть не вернулись «красные»

Спустя почти год после переезда во Владивосток Андрей ТАРАСЕНКО стал губернатором Приморского края без приставки «временно исполняющий обязанности». Избирательная кампания, по накалу борьбы превзошедшая даже знаменитые выборы 2001 года, завершилась поражением кандидата от КПРФ Андрея ИЩЕНКО.

Причем на завершающем этапе кампании последний сыграл «на грани фола», балансируя на тонкой грани между острой политической борьбой и призывами к экстремизму.

Всеобщая мобилизация

Явка при повторном голосовании 16 сентября, несмотря на отличную погоду, превысила показатель первого тура: сжатый срок между первым и вторым турами голосования не помешал кандидатам и их штабам мобилизовать сторонников. Так, в поддержку Тарасенко высказались многие известные приморцы, которые рассказали, какие профессиональные и личные качества кандидата им импонируют. Но, конечно, знаковым событием стала встреча Владимира ПУТИНА и Андрея Тарасенко в середине недели, в ходе Восточного экономического форума. Президент выразил уверенность, что на выборах у Тарасенко «все будет хорошо» и предложил поговорить о насущных вопросах жизни региона так, будто речь шла об уже избранном губернаторе. Но еще до этой встречи, по итогам заседания президиума Госсовета главе Приморья удалось привлечь внимание Путина к текущим проблемам края - борьбе с последствиями наводнения, состоянию дорог и мостов, ситуации с авиаперевозками в Москву.

Тяжелую артиллерию привлек и оппонент Тарасенко, депутат ЗС ПК Андрей Ищенко. В середине недели в его поддержку высказался бессменный лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ, а за два дня до выборов в край прибыл кандидат от КПРФ на президентских выборах-2018 Павел ГРУДИНИН. Прибыв в регион 14 сентября, он совершил экспресс-турне по крупнейшим городам края - Владивостоку, Находке и Уссурийску.

С заявлениями во время «междувыборной» недели выступили кандидаты, не вышедшие во второй тур голосования. Первым с симпатиями определился аутсайдер выборов-2018, справедливоросс Алексей КОЗИЦКИЙ (4,5% голосов). Он ожидаемо призвал сторонников партии голосовать за Андрея Тарасенко. Юлия ТОЛМАЧЕВА, в первом туре выборов неожиданно занявшая третье место, в распространенном на неделе видеообращении поддержала курс президента России, но каких-либо рекомендаций насчет голосования за Ищенко или Тарасенко не дала.

Представитель ЛДПР Андрей АНДРЕЙЧЕНКО поначалу не давал своим избирателям однозначных рекомендаций, однако затем лидер «либерал-демократов» Владимир ЖИРИНОВСКИЙ в распространенном на неделе видеообращении отказал коммунистам в поддержке во втором туре выборов. Среди прочего, Жириновский обвинил «красных» в современных проблемах пенсионной системы, заложенных еще в советское время. В то же время, источник газеты «Золотой Рог» в партии уточнил, что консультации с федеральным лидером ЛДПР о возможности поддержки Ищенко велись как со стороны власти, так и со стороны коммунистов.

Дайте жалобную книгу!

Еще в середине дня повторного голосования со стороны штабов обоих кандидатов начались обвинения в адрес оппонентов. Причем в отличие от кампаний прошлых лет, официальные жалобы о подвозе и подкупе избирателей в Избирательную комиссию Приморского края подали не только коммунисты, но и представители штаба Андрея Тарасенко. По словам представителя ИК ПК Натальи КАМАЕВОЙ, за первые семь часов работы избирательных участков в крайизбирком поступило около 10 жалоб, по которым сейчас ведутся проверки.

Ключевые события развернулись через несколько часов после закрытия избирательных участков. После подсчета основной массы голосов во Владивостоке, где традиционно сильны протестные настроения, Андрей Ищенко опережал Андрея Тарасенко по степени поддержки гражданами. Помимо Владивостока, Ищенко победил с отрывом более 10% в Арсеньеве, Большом Камне, Дальнегорске, Дальнереченске, Партизанске, Фокино. Сельские районы в большинстве своем голосовали за врио губернатора; кроме того, весомую поддержку им оказали жители Находки. А Уссурийский городской округ решил исход выборов в пользу Андрея Тарасенко.

В политическую историю Приморья войдет ночной брифинг Андрея Ищенко, который почувствовав себя губернатором, тут же принялся обозначать некоторые детали своего курса. Ближе к утру с поздравлениями Ищенко позвонил экс-губернатор Приморья Евгений НАЗДРАТЕНКО, в свое время пришедший к власти на волне «антимосковских» настроений. Но как оказалось, поздравления были преждевременными. К утру 17 сентября, по итогам подсчета 99,1% голосов, с преимуществом чуть менее 8 тысяч голосов вперед вырвался Андрей Тарасенко. На момент сдачи номера в печать Тарасенко набирал 49,55% голосов избирателей, а Ищенко – 48,06%. К этому моменту необработанными оставались менее 1% протоколов участковых избирательных комиссий.

Когда события стали принимать неудобный для КПРФ оборот, Андрей Ищенко призвал своих сторонников на несанкционированную акцию протеста возле здания администрации Приморья. Правда, на вопрос газеты «Золотой Рог» о том, планирует ли он нанять адвокатов людям, которые будут задержаны за участие в несанкционированной акции, несостоявшийся губернатор не ответил.

- Команда Ищенко реализует экстремистский сценарий. Сначала изобразить народную поддержку, потом заявить о нелегитимности выборов, потом спровоцировать гражданский бунт. Это безответственная и антинародная политика, - отметил заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Игорь ХРУЩЕВ.

Председатель комитета по регламенту и депутатской этике Заксобрания Приморья Дмитрий НОВИКОВ призвал своего коллегу по комитету Андрея Ищенко думать не только о политической карьере, но и о своих сторонниках.

- Если бы нашим кандидатом применялся административный ресурс, кампания закончилась бы еще 9 сентября. Но Тарасенко сказал всем в штабе, что избирательная кампания должна вестись абсолютно честно, чего не скажешь о конкурентах, - прокомментировал ситуацию Новиков. - С тем, что происходит, предстоит разбираться правоохранительным структурам. По всем запротоколированным фактам нарушений мы подали жалобы.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.