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"Сокол Жириновского" из Приморья начал есть

18 Сентября 2017, 13:22 | Приморье

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей АНДРЕЙЧЕНКО, 15 сентября объявивший голодовку из-за итогов выборов в Находке, прекратил акцию. Пойти на попятную политика, еще два дня назад обещавшего закончить голодовку «только в гробу», побудило вмешательство в ситуацию со стороны руководства Приморья, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Напомним, что в минувшую пятницу депутат ГД РФ от Приморья Андрей Андрейченко специально прибыл в Приморский край, чтобы вместе с активистами находкинского отделения ЛДПР начать голодовку с требованием отменить результаты досрочного голосования и заново пересчитать голоса на прошедших выборах в Находке. По мнению парламентария, на выборах депутатов Думы НГО, которые состоялись 10 сентября, было допущено «огромное количество нарушений». Бессрочная голодовка началась в помещении находкинского штаба ЛДПР вечером 15 сентября, но уже к вечеру воскресенья, 17 сентября, она прекратилась. 

«Наши действия позволили привлечь внимание руководства края к проблеме и добиться компромисса. В ситуацию вмешался губернатор и взял вопрос под личный контроль. Правоохранительные органы и краевая избирательная комиссия внимательно изучат ситуацию, оценят указанные нами нарушения избирательного законодательства, допущенные на выборах в Находке и примут соответствующие решения. Я возвращаюсь в Москву, но мы продолжим работу по этому делу», - написал Андрейченко на своей странице в одной из социальных сетей. В качестве еще одной причины прекращения акции «сокол Жириновского» назвал возможный вред здоровью своих однопартийцев в связи с голодовкой.

Добавим, что ранее председатель ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ попросил первого замглавы администрации президента Сергея КИРИЕНКО и председателя ЦИК Эллу ПАМФИЛОВУ принять меры «для устранения допущенных нарушений» на выборах в Находке. В своем письме обращении лидер ЛДПР основывался на сообщениях Андрея Андрейченко об имевшихся, по их мнению, фактах массового подкупа и подвоза избирателей для досрочного голосования на выборах депутатов думы НГО. По подсчетам Андрейченко, за неделю голосования в ТИК Находки побывало в 12 раз больше людей, чем количество обратившихся за открепительными удостоверениями в ходе прошлогодней избирательной кампании. Либерал-демократы предположили, что такой «всплеск» гражданской сознательности мог быть создан искусственно. 

Артем СТРОГИН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ЛДПР  жириновский  кириенко  президент  выборы  губернатор  памфилова  госдума 



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