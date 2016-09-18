Явка на выборах в Приморье "идет по графику" 2011 года

Явка на выборах депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва в Приморском крае вряд ли превысит показатели парламентских выборов 2011 года. К 15.00 по местному времени своим правом голоса воспользовались 25,48% избирателей, сообщили «ЗР» в Избирательной комиссии Приморского края. Наиболее активными оказались избиратели округа №64 с центром в Арсеньеве.

По словам члена ИК ПК Алексея МИГУНОВА, явка избирателей в одномандатном округе №62 на выборах в Госдуму составила 23,45%, на округе №63 – 23,79%, на округе №64 – 29,31%. В целом по краю показатель явки составил 25,48%, или 380090 избирателей. По динамике явки ситуация напоминает выборы 2011 года, когда итоговый показатель достиг 42%.

С момента открытия избирательных участков в крайизбирком поступило пять жалоб, которые по закону должны быть рассмотрены в день голосования. По четырем в настоящее время уже приняты решения и даны ответы. Как отмечают в ИК ПК, количество жалоб на порядок меньше, чем на выборах-2011.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.